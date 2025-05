Molte band si sono già esibite e altre sono in programma nel calendario degli eventi. La direzione artistica degli spettacoli, anche quest’anno, è stata affidata a Sasà Taibi di Rta, media partnership della Fiera.

Tanti i momenti di intrattenimento e spettacoli, gratuiti tutte le sere a partire dalle 21.30. Le band in concerto partecipano al concorso Mediterraneo Cover band Festival.

Martedì 27 maggio si sono esibiti i Tammuria (cover band Litfiba). Band formata da Davide Tammuria (voce), Enrico La Corte (batteria), Giuseppe Minolfo (basso), Claudio Cessari (chitarra), Mirko Messina (tastiere). Mercoledì 28 maggio è stata la volta dei Supersonic (cover band Oasis): da Danilo Lo Coco (voce), Giuseppe Magro (chitarra e seconda voce), Dario Boscarino (chitarra), Francesco La Cagnina (batteria), Daniele Ferlazzo (special guest al basso). Stasera, giovedì 29 maggio, saranno protagonisti gli Araciu con Joseph Friquin (voce), Thomas Li Muli (chitarra), Jenny Schillaci (batteria) e Ciccio Li Muli (basso). Venerdì 30 maggio, si esibiranno i talenti siciliani di The Voice Kids.





Sabato 31 maggio, Dj set afrohouse Leonardo Rizzo ed esibizione violino e voce di Giovanna Ferrara. Domenica 1 giugno farà tappa alla Fiera il concorso nazionale di bellezza, Miss Reginetta d’Italia nel pomeriggio e la sera salirà sul palco la Magistral band (cover Gigi D’Alessio) con Jack Dubolino (batteria), Giacomo Prestigiacomo (tastiere), Marco Pitonzo (chitarra), Salvatore Lo Coco (basso) e Salvo Cappy (voce). Lunedì 2 giugno il concerto dei Negramaro Experience (cover band Negramaro) con Benny Vassallo (voce), Fabio Lacca (chitarra), Carmelo Antico (basso), Antonino Lala (batteria).

Martedì 3 giugno i The Fab Experience (cover band Beatles) con Marcello Barrale (voce), Mirko Messina (tastiere), Marco Zancla (chitarra), Giuseppe Magro (chitarra), Roberto Biondo (basso), Alberto Sorce (batteria). Mercoledì 4 Giugno si esibiranno gli OndaCustica con Valerio Massaro (voce), Francesco Cannonito (chitarre), Arturo Di Natale (tastiere), Giuseppe Norfo (basso), Francesco Bravo (batteria). Giovedì 5 giugno salirà sul palco la band Come in un film (cover Emma-Modà) con Roberta Bello e Giuseppe Ferrante (voci), Diego Modesto (tastiere), Giuseppe Trippodo (batteria), Alex Lo Gioco (basso), Giuseppe Zuccaro (chitarra). Venerdì 6 giugno, il mini show “Come Fiorello” con Sasà Taibi, che farà cantare il pubblico con un karaoke live. A grande richiesta, tornano “I quaranta che ballano 90” con una serata che farà riassaporare il gusto di divertirsi come si faceva in quei meravigliosi, nostalgici anni ’90. Sabato 7 giugno la Finale regionale di Miss Reginetta d’Italia, a cura di Giuseppe Messina Management. Domenica 8 giugno la Finale del concorso “Mediterraneo cover band Festival”. Sarà decretata la band che vincerà un mixer digitale di ultima generazione.





Diretta Rta tutti i giorni dalle 17 alle 20. Concerti in diretta dalle 21,30.

Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

