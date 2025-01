Associazione Musicale Etnea

“Musica per una Santa Giovinetta”

sabato 25 gennaio, ore 20:00

Santuario San Michele Arcangelo ai Minoriti – Via Etnea 85, Catania





HARUNA NAGAI mezzo soprano

ARCHI DELL’ENSEMBLE ETNA CONTEMPORANEA

Ricardo Urbina, Dario Militano violini

Federica Motta viola

Alfredo Anastasio violoncello

Nello Nicotra contrabbasso





Il 25 gennaio alle 20:00, il Santuario San Michele Arcangelo ai Minoriti di Catania ospiterà il concerto “Musica per una Santa Giovinetta”, organizzato dall’Associazione Musicale Etnea. Un evento che si inserisce nella tradizione che precede la festa di Sant’Agata, offrendo al pubblico un’esperienza musicale in omaggio alle solennità della patrona di Catania, in collaborazione con il Comitato per la Festa di Sant’Agata e l’Arcidiocesi di Catania.

La mezzosoprano Haruna Nagai con gli Archi dell’’Ensemble Etna Contemporanea eseguiranno un programma che attraversa epoche diverse, dal barocco al primo Novecento. Tra i brani in programma, il Divertimento in D major K. 136 di Mozart, il celebre Largo “Ombra mai fu” di Haendel, il Panis Angelicus di Franck e l’Ave Maria di Caccini, le Antiche danze per Liuto di Respighi, fino alla Saint Paul Suite Op.29 di Holst.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

L’Ensemble Etna Contemporanea è diretto dal Maestro Nello Nicotra, solista e didatta di grande esperienza ed è formato da un mix di musicisti esperti, molti dei quali in forza all’organico del Teatro Massimo Bellini di Catania e da giovani talenti formatisi nel Conservatorio V. Bellini di Catania.







Nello Nicotra Contrabbassista solista, docente e compositore.

Allievo di Franco Petracchi ai corsi di di Alto perfezionamento dell’ Accademia Chigiana di Siena e di Gary Karr a Sermoneta.

Dal 1977 entra a far parte dell’orchestra del Teatro Massimo “V. Bellini di Catania” assumendone in seguito il ruolo di primo contrabbasso.

Inizia fin da giovane una attività solistica che lo vede esibirsi in Italia in importanti circuiti come: Gli Amici della Musica. Successivamente la sua attività solistica si estende anche all’estero, in duo con il Pianista londinese Jeremy Atkin, pianista al Covent Garden.

Si è esibito da solista al Weill Recital Hall at Carnegie Hall di NY, al “Corcoran” di Washington DC, al Multicultural Art Center di Boston, al Festival internazionale dei due mondi di Spoleto, al “L’Atelièr” e al Centro Italiano di Cultura presso l’Ambasciata a Bruxelles, a Palazzo Chigi Saracini di Siena, con l’orchestra sinfonica di Russe (Bulgaria) e in duo con Franco Petracchi nel doppio concerto di Bottesini con orchestra. Firma un contratto per l’ etichetta “Videoradio” di Alessandria la quale nel 2016 pubblica “Atreides”, una produzione discografica di sue composizioni per contrabbasso solista e prog ensemble.



Dal 1996 al 2020 è titolare di cattedra di Contrabbasso all’ Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania. Grazie a più di 27 anni di ricerca fonda una vera e propria scuola producendo un metodo in 4 volumi e ottenendo eccezionali risultati grazie all’impegno dei suoi exallievi attualmente riconosciuti fra i più grandi professionisti di livello internazionale.





Haruna Nagai (Mezzo soprano) Nata a Shizuoka (Giappone) 2012 Si è laureata con il massimo dei voti all’Università delle Arti di Tokyo.

Viene scritturata come cantante solista nell’agenzia per gli affari culturali a Tokyo.

2015-2019 si esibita in diversi concerti sia nazionali che esteri.

2015 Finalista del concorso lirico italiano

2017 Premio giovane nel concorso di canto lirico internazionale in Giappone

2019 Debutta come Venere nell’Orphee aux Enfers di Offenbach

2021 Primo premio all’ Amigdala internazionale Music Competition memorial “Giuseppe Raciti”

2022 Secondo premio alla 34a Edizione del concorso internazionale “Francesco Paolo Neglia”

2023 Vince il ruolo di Santuzza nella Cavalleria rusticana al concorso internazionale “Simone Alaimo”

2019 – 2024 si è esibita in diversi concerti in Sicilia, tra i quali la Messa Arcaica di Franco Battiato

