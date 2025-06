Si apre ufficialmente giovedì 27 giugno 2025 la prima edizione della manifestazione “Mazara del Pesce”, l’attesissima manifestazione che celebra l’anima marinara e gastronomica di Mazara del Vallo. A organizzare un ricco calendario di eventi collaterali alla sagra è l’Associazione Al Mazarì, presieduta da Nicasio Grillo e con la direzione artistica di Sabrina Asaro, Simone Tramuta e Salvino Romeo, che per tre giorni animerà il centro storico della città con spettacoli, concerti, performance artistiche e momenti di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 27 giugno alle ore 18:30 in via Santa Caterina, cuore pulsante della sagra. A dare il via alla manifestazione sarà la solenne fanfara dei Bersaglieri della Brigata Aosta, seguita da una straordinaria performance artistica curata dalla coreografa Carla Favata e dai suoi talentuosi allievi della scuola Dance Works. Alle ore 19:30, sul palco del Collegio dei Gesuiti si esibirà la giovane orchestra della scuola Pirandello.

Il palco centrale di Piazza della Repubblica ospiterà ogni sera uno spettacolo di punta:

Giovedì 27 giugno ore 22:00: il celebre comico siciliano Massimo Spata porterà in scena il suo coinvolgente spettacolo tra satira e risate;

Venerdì 28 giugno ore 22:00: spazio alla musica live con l’energia esplosiva della James’ in Jam Band;

Domenica 29 giugno ore 22:00: gran finale con lo spettacolo comico “3, 2, 1…Boomer” dell’amatissimo attore palermitano Ernesto Maria Ponte.

Per l’occasione, gruppi organizzati provenienti da ogni angolo della Sicilia raggiungeranno Mazara per partecipare alla manifestazione, testimoniando l’interesse e il prestigio sempre crescente dell’evento. In via del tutto eccezionale, durante i tre giorni della manifestazione, sarà possibile visitare in notturna il Museo del Satiro e le principali chiese del centro storico, che resteranno aperte fino alle ore 22:00, offrendo ai turisti e ai cittadini un’occasione unica per scoprire le meraviglie storico-artistiche della città.

Durante l’intera durata dell’evento, il percorso della sagra sarà animato da una serie di concerti diffusi e performance musicali itineranti. Si esibiranno gruppi come Gli Evidenz, Essence, Irrequieti, Keys & Voice, Sikelia Folk Band e Agrodolce Music Live, la scuola di Musica Crescente, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente tra le vie, i vicoli e le piazze della città.

In parallelo, l’artista Piero Barbera darà vita a un’opera d’arte “in progress” per tutti e tre i giorni, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza creativa e partecipativa.

Mazara del Pesce si conferma così un appuntamento imperdibile per chi ama il buon cibo, la cultura, l’arte e la musica. Gli spettacoli saranno gratuiti e aperti al pubblico.

Il programma completo su https://www.mazaradelpesce.it/programma/

