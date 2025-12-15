Sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 20.00, nella splendida cornice della Chiesa San Nicolò l’Arena il regista, musicista e drammaturgo Salvatore Guglielmino, per la rassegna “Natale a Catania”, promossa dal Comune Assessorato alla Cultura, metterà in scena il viaggio “La Sicilia e il Natale dei Miti”.

“Saranno 4 spettacoli- dichiara il direttore artistico Salvatore Guglielmino- dove uniremo storia, tradizione, cultura e musica in una grande serata suddivisa in 4 momenti specifici con un grande finale a sorpresa con tutti i protagonisti sulla scena”.





La Compagnia dei Miti diretta da Salvatore Guglielmino, per una produzione Esclarmonde eventi e Mitoff, accompagnerà il pubblico, in questo speciale evento a pochi giorni dalla nascita di Gesù Bambino, raccontando attraverso la voce e l’interpretazione degli attori Marta Limoli, Franco Colaiemma e lo stesso Guglielmino i momenti de “La Sacra Narrazione”, per passare subito dopo, alle ore 20.30, alla suggestiva performance del “Coro Gospel Vibes- Natale nel mondo” diretto da Andrea Azzurra Gullotta.

Alle 21.30 sarà la volta della piccola orchestra Theatricantor canti in Latinswing composta da Franco Presti alla chitarra, Salvo Catania alla batteria e Riccardo Grosso al contrabbasso capitanati dalla voce di Salvatore Guglielmino front man del gruppo.





Alle 22.30 prima della grande conclusione ci sarà il momento dedicato ai “Nanareddi”, dove

rivivranno la tradizione e le storia della nostra terra legata alle novene siciliane per un viaggio speciale intorno alle nostre origini.

“Da cantastorie moderno- dichiara Salvatore Guglielmino-riproporrò davanti ad una scenografia unica come quella dell’altare della chiesa le canzoni della vecchia storia siciliana attraverso un sound unico ed originale mantenendo sempre una forte impronta latina con un finale assolutamente imprevedibile”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.