Tutto pronto per l’edizione 2025 del Nomad OFF, la serie di eventi collaterali del Nomad Music Festival che esplorano nuovi paesaggi sonori attraverso performance sperimentali e all’avanguardia.

Il primo appuntamento di Nomad OFF 2025 si terrà giovedì 17 aprile alle ore 21 presso Arci Tavola Tonda e vedrà come protagonista la straordinaria arpista, compositrice e produttrice Marysia Osu, accompagnata dal flauto evocativo di YUIS, e in apertura il live set del sound designer Mac Tire.





Originaria della Polonia e attualmente di base a Londra, Marysia Osu è una delle voci più originali della scena musicale contemporanea europea e internazionale. Con il suo innovativo intreccio di musica classica, jazz e ambient, ha incantato pubblico e critica grazie al suo album di debutto harp, beats & dreams, pubblicato dall’etichetta Brownswood Recordings. Un’opera profondamente introspettiva, costruita come una raccolta di pagine di diario, che esplora il rapporto tra mente conscia e inconscia, filosofia e sogno, in un continuo dialogo tra suono e introspezione.

Arpista dalla formazione classica, Marysia Osu ha iniziato a sperimentare nuovi mondi sonori fin dai tempi degli studi, introducendo l’uso di effetti mutuati dal jazz. Oggi è un nome affermato della scena jazz londinese, componente della Levitation Orchestra e collaboratrice di artisti come Maxwell Owin & Joe Armon-Jones, Puma Blue, Alabaster dePlume, Laura Misch, Yazmin Lacey e Loyle CarCarner.





In brani come memento mori, ispirato alla filosofia stoica, o meditation iv, in cui l’arpa dialoga con il flauto di YUIS e il violoncello di Emma Barnaby, il suo lavoro si fa rifugio sonoro e invito alla presenza, alla quiete e alla contemplazione. La sua performance a Nomad OFF sarà un momento di rara intensità emotiva.

Ad aprire la serata sarà Mac Tire, artista e sperimentatore sonoro che da oltre sette anni indaga le infinite possibilità del suono attraverso il campionamento, la manipolazione di materiali naturali e la sintesi analogica. Con i suoi synth, effetti e macchine, Mac Tire ci conduce in un viaggio fatto di vibrazioni, natura e trasformazione: un’immersione totale nell’ascolto e nel paesaggio sonoro.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.