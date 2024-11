La stagione di MusicaMente prosegue con la celebre opera di Monteverdi “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda”, in occasione del 400esimo anniversario dalla composizione dell’opera. Lo spettacolo sarà preceduto da un’introduzione in forma di cunto da Salvo Piparo, che, ispirandosi alla Gerusalemme liberata, racconterà la vicenda dei due amanti guerrieri. Lo spettacolo è in coproduzione con Mema (Mediterran Music Association). Ad eseguirlo sarà l’Arianna Art Ensemble ed andrà in scena il 1 dicembre, alle 21.15, nella chiesa di Casa Professa. Per l’occasione comporranno l’Arianna Art Ensemble: Pablo Valletti e Gabriele Politi (violini), Iben Boegvad Kejser (viola), Maria Eva Sola (violoncello), Paolo Rigano (arciliuto e direzione), Cinzia Guarino (clavicembalo), Luca Ghidini (contrabbasso). Il Testo sarà interpretato da Giovanni Caccamo, Picci Ferrari nel ruolo di Clorinda e Fabio Midolo di Tancredi. La regia, le scene, le luci e i costumi sono di Danilo Coppola, assistente alla regia e coreografie di Carmine De Amicis. In scena i ballerini Mariasole Malato e Serena Manuguerra.

Il combattimento, eseguito per la prima volta nel tempo di carnevale di Venezia del 1624 in stile rappresentativo, è ispirato al XII canto della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso in cui il cavaliere cristiano Tancredi si batte in duello con un avversario musulmano senza sospettare che sotto l’armatura si cela la donna amata, la saracena Clorinda. La lotta è feroce e valorosa e si presta all’adozione di soluzioni musicali crude e innovative. Solo quando lei ormai morente, perdonandolo, chiederà di essere battezzata, lui le toglie l’elmo scoprendone la vera identità e restando senza “…e voce e moto”. Si affretterà dunque col battesimo a dare “vita con l’acqua a chi col ferro uccise”.

“Su una piattaforma geometrica che evoca antiche battaglie – si legge nella nota di regia – i due cantanti si ergono come pupi animati dai fili invisibili del destino. Tancredi e Clorinda, due figure leggendarie che si affrontano in una lotta tanto epica quanto struggente, incarnano il conflitto eterno tra amore e guerra. I loro corpi, mossi con grazia e potenza, raccontano la storia millenaria di una passione che sfida ogni ostacolo, anche la stessa morte. Sul palcoscenico, il ring concentrico diventa il teatro di una battaglia cosmica, dove non solo le lame dei soldati si scontrano, ma anche i desideri, le speranze e i tormenti dei due

amanti. I fili del destino tessono una trama intricata, guidando le mosse di Tancredi e Clorinda, mentre le loro voci si intrecciano in un duetto commovente che fa vibrare le corde più profonde dell’anima”.





Luogo: Chiesa Casa Professa

Data Inizio: 01/12/2024

Data Fine: 01/12/2024

Ora: 21:15

Artista: Salvo Piparo e l’Arianna Art Ensemble

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.