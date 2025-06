Sarà inaugurato il prossimo 26 giugno il pastificio artigianale etico “L’Arte dei primi’ sito in piazza Crispi nr. 5 a San Cataldo. Una mattinata dedicata alla presentazione del progetto, all’apertura delle ‘porte’ della nuova realtà con il taglio del nastro e ai festeggiamenti.

Il pastificio nasce grazie alla cooperativa sociale ConSenso con la collaborazione della società cooperativa sociale Controluce ed è un progetto che profuma di grano e di futuro. E’ un luogo dove la tradizione della pasta incontra l’inclusione, un posto speciale che dà valore al lavoro, alle persone e alle storie.

L’iniziativa, nell’ambito del progetto PASTA FrOLLe, sostenuta dal Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo, nasce per dare alle persone con autismo la possibilità di accedere a percorsi di inserimento lavorativo e occupazionale assistita, grazie alle borse lavoro e alla formazione che certificherà le competenze, in un ambiente inclusivo e formativo.

Appuntamento, quindi, a giovedì 26 giugno, alle ore 11:00, in piazza Crispi a San Cataldo per una una giornata speciale, fatta di sorrisi, mani in pasta e storie che si intrecciano come fili di semola e passione.

