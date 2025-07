Sotto gli auspici di Anapia Nazionale ETS, è stata ufficialmente costituita oggi presso lo studio del Notaio Claudio Ciaffi in Roma la nuova associazione Anapia Sicilia, costituita in forma di Ente del Terzo Settore (ETS), in conformità a quanto stabilito con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 29/01/2024 art. 2 comma 4 lettera a), che si inserisce nella strategia di rafforzamento della rete nazionale di enti di formazione aderenti alla Legge 40 del 14/02/1987.





Nel corso dell’assemblea costitutiva sono stati eletti gli organi direttivi: Domenico Leone alla Presidenza, Gabriele Albergoni alla Vice Presidenza e Luciano Serpillo come Consigliere.

“Anapia Nazionale ETS da sempre coordina le attività formative nell’ambito della Legge 40 e con la nascita di Anapia Sicilia ETS vogliamo dare nuovo impulso alla rete di enti siciliani – ha dichiarato il Presidente Domenico Leone – valorizzando al massimo il sistema di interconnessione tra le regioni e mettendo a disposizione dei nostri associati maggiori servizi e opportunità.”





Grazie a questa iniziativa, gli enti siciliani che aderiscono al sistema Anapia potranno beneficiare di una assistenza dedicata e di ulteriori servizi tecnici e organizzativi, rafforzando la capacità di rispondere alle sfide della formazione professionale contemporanea.

Anapia Sicilia ETS nasce dunque per rafforzare la sinergia tra Anapia Nazionale e i territori, nell’ottica di una formazione professionale sempre più innovativa, inclusiva e al servizio delle imprese e dei lavoratori.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.