Il Siciliano Lipomi Salvatore informatico a inventato Chat Soccer si tratta di una chat gratuita per tutti i Tifosi nel mondo del calcio.

Come Funziona la tipologia di questa Chat Soccer Tifosi o tra amici utenti possono scommettere la partita di calcio per qualcosa da mangiare al Bar in piazza una cena al ristorante. Scommesse sociali amichevole .Il Gelese Lipomi Salvatore Soprannominato star di successo per le sue invenzioni .

Luogo: Sicilia , Lecce, 37, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

