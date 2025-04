È stato presentato mercoledì 16 aprile, nella Sala Pio La Torre del Palazzo dei Normanni a Palermo, il progetto Discovering Rural Sicily, iniziativa di cooperazione tra sette GAL (Gruppi di Azione Locale) siciliani, tra cui il GAL Terre di Aci. L’obiettivo è quello di promuovere una Sicilia autentica, lontana dai circuiti turistici tradizionali e più vicina alla sua anima rurale, culturale e sostenibile.

Per la prima volta, i contenuti e i percorsi promossi dai GAL confluiscono in una piattaforma digitale comune: ruralsicily.com. Il sito è già attivo e in costante aggiornamento, con itinerari, info utili, strutture ricettive e suggerimenti per esperienze autentiche, in un’ottica di turismo accessibile e “glocal”.

Un turismo che racconta territori

Il progetto, finanziato dal Dipartimento regionale dell’agricoltura, si fonda su un approccio esperienziale e sostenibile. Mette in rete territori poco battuti, ma ricchi di patrimonio artistico, tradizioni e paesaggi. Dalla zona del Belice alla Timpa, passando per i campanili delle Aci, si costruisce così un itinerario narrativo coerente, pensato per viaggiatori curiosi e responsabili.

“La cooperazione tra GAL ha permesso di unire risorse ed esperienze, valorizzando strategie locali e creando qualcosa di più grande – ha dichiarato Roberto Barbagallo, presidente del GAL Terre di Aci e sindaco di Acireale –. È un esempio virtuoso di apprendimento condiviso, con impatti concreti sul territorio”.

Le Terre di Aci protagoniste in TV

Il progetto ha già trovato visibilità a livello nazionale. Nei giorni 29 marzo e 5 aprile 2025, il programma “L’ingrediente perfetto, a tu per tu con la Sicilia”, in onda su La7 e condotto da Maria Grazia Cucinotta, ha dedicato due puntate alle eccellenze delle Terre di Aci:

– 29 marzo: focus su Acireale e sul Limone dell’Etna IGP (guarda la puntata)

– 5 aprile: protagonista Aci Sant’Antonio con il cavolo trunzo di Aci (guarda la puntata)

Un portale vivo, aperto al territorio

Il portale ruralsicily.com si arricchirà nei prossimi mesi di ulteriori itinerari, esperienze e pacchetti pronti per essere venduti online, affidati a tour operator specializzati. Sono previsti anche “viaggi-prova” con giornalisti e influencer per testare le proposte sul campo.

Il GAL Terre di Aci invita gli operatori turistici del territorio a segnalarsi per entrare nella piattaforma e contribuire alla costruzione di un’offerta integrata e competitiva.













