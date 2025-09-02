La foresta amazzonica colombiana, cuore pulsante della biodiversità mondiale, trova un nuovo alleato: “Foresta Viva – Certifica e Adotta”, un progetto ideato e promos-so da Andres Ruiz Ruiz, italo-colombiano nato e cresciuto in Colombia fino ai 17 an-ni e oggi attivo tra Italia e Colombia.

Il progetto nasce dall’esigenza di contrastare il taglio illegale, la perdita di specie rare e lo sfruttamento non sostenibile delle risorse forestali, promuovendo al con-tempo un ponte culturale, sociale e ambientale tra i due Paesi.



Il cuore del progetto

“Foresta Viva” combina due azioni concrete e complementari:

1. Certificazione etica dei prodotti forestali sostenibili (legno, piante medicinali, derivati naturali), per garantire che il loro sfruttamento rispetti l’ambiente e le comunità indigene.

2. Campagna internazionale di adozione di piante rare, che permetterà a citta-dini, scuole, aziende e istituzioni di finanziare la protezione e la rigenerazione delle specie più minacciate.



Un ponte tra Italia e Colombia

«Sono cresciuto respirando la ricchezza e la fragilità della foresta amazzonica – raccon-ta Andres Ruiz Ruiz –. Questo progetto nasce dalla mia volontà di restituire e proteg-gere, ma anche di unire due mondi: l’Italia, Paese che mi ha formato e accolto, e la Colombia, la mia terra d’origine. Vogliamo creare una rete internazionale di per-sone, istituzioni e imprese che credano in un futuro sostenibile, non solo per la Co-lombia ma per l’intero pianeta».



Azioni previste

• Creazione di un marchio di certificazione “Foresta Viva”.

• Coinvolgimento di aziende, scuole e università in attività di sensibilizzazione e formazione.

• Pubblicazione annuale dei risultati: piante adottate, aree protette, aziende certifi-cate.



Impatto atteso

Il progetto mira a:

• Ridurre il taglio illegale attraverso incentivi per pratiche sostenibili.

• Finanziare la riforestazione e la conservazione attiva delle specie vegetali a rischio.

• Rafforzare la consapevolezza ambientale di cittadini e istituzioni.



Chi può partecipare

La campagna sarà aperta a:

• Cittadini e famiglie, che potranno adottare piante rare.

• Aziende, che potranno certificare prodotti o sostenere l’iniziativa.

• Istituzioni e scuole, che potranno aderire a programmi educativi.





Nota per la stampa

Il progetto è promosso da Andres Ruiz Ruiz, cittadino italo-colombiano impegnato nella creazione di ponti culturali, sociali e ambientali tra Europa e America Latina. At-traverso “Foresta Viva”, mira a trasformare la sensibilità ecologica in azioni concrete di tutela ambientale, contribuendo a preservare uno dei patrimoni naturali più impor-tanti del pianeta.





