Ispica – È stato costituito ufficialmente il Comitato per la Difesa del Bassopiano Ispicese, nato dalla volontà di cittadini e proprietari di terreni agricoli di tutelare uno dei territori più produttivi e al contempo più fragili del comune di Ispica.

L’atto costitutivo è stato firmato da tredici promotori, riunitisi presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Gambuzza, sede del neonato Comitato in via Statale 108, a Ispica.

Il Consiglio Direttivo è composto dalla presidente Mariagiovanna Gradanti, dal vicepresidente Emanuele Criscione, dal segretario Giuseppe Distefano, dal tesoriere Simone Gambuzza e dal consigliere Michele Savarino.

Il Comitato nasce per rispondere all’urgenza di una situazione critica e ormai cronicizzata: il degrado del sistema di canali e torrenti che attraversano il bassopiano ispicese e confluiscono nel Canale Circondariale.

Da anni, la mancanza di manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, unita ai cambiamenti climatici e a piogge sempre più intense e imprevedibili, ha provocato frequenti allagamenti con gravissimi danni alle aziende agricole e ai residenti. Nonostante ciò, i proprietari dei fondi agricoli ricevono esose cartelle di pagamento per servizi mai ricevuti o erogati con molte difficoltà.

Il Comitato si propone come interfaccia attiva tra i cittadini, le imprese agricole e le istituzioni locali e regionali. Obiettivi concreti sono la sollecitazione di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria su torrenti e canali; l’ottenimento di una revisione equa dei criteri di tassazione a carico dei proprietari dei terreni; il contrasto ad una eventuale riforma dei Consorzi di Bonifica che rischi di aggravare la situazione economica con nuove spese non giustificate.

Il Comitato si è dato una durata iniziale di quattro anni, prorogabili, ma è già al lavoro, soprattutto in previsione dell’autunno e del possibile arrivo delle prime piogge: lo scopo è di scongiurare nuovi allagamenti, facendo in modo che vengano adottate misure concrete dagli organi preposti in maniera tempestiva.

A tal proposito, una prima, positiva interlocuzione con il Consorzio di Bonifica n. 8 è già stata avviata, ottenendo l’impegno del Commissario straordinario Calogero Ferrandello, sia di procedere con l’acquisto e la sostituzione dell’elettropompa idrovora a servizio di Pantano Gariffi, sia di pianificare un incontro con il Comitato.

Il Comitato per la Difesa del Bassopiano Ispicese è aperto al confronto costruttivo con le Istituzioni ed alla collaborazione con cittadini, imprese agricole e associazioni locali: invita, pertanto, tutti gli interessati ad aderire per unire le forze nella tutela del territorio.

