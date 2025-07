Un’opera indispensabile per i professionisti della crisi: nasce il Manuale del Sovraindebitamento In un contesto economico in cui le difficoltà finanziarie di famiglie, consumatori e piccoli imprenditori sono in costante crescita, il nuovo Manuale del Sovraindebitamento si propone come la guida pratica di riferimento per avvocati, commercialisti, gestori della crisi e consulenti che operano nelle procedure minori previste dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza.





Perché questo manuale è diverso? Non si tratta di un semplice commentario normativo: l’opera di Andrea Gerardi offre una “cassetta degli attrezzi” completa e operativa per affrontare con competenza tutte le fasi delle procedure di sovraindebitamento, dalla predisposizione dell’istanza alla redazione del piano, fino all’omologazione e all’esecuzione. Il volume è aggiornato alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, con esempi pratici, schemi e best practice che consentono ai professionisti di lavorare in maniera efficace e conforme alle aspettative dei Tribunali.

Contenuti chiave del manuale

• Analisi delle quattro procedure di composizione della crisi:

concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente.

• Approfondimenti sui requisiti, sulla meritevolezza e sugli adempimenti documentali.

• Linee guida per la costruzione di piani sostenibili e negozialmente efficaci.

• Esempi pratici, casi reali e schemi per semplificare la gestione operativa.

• Focus su ruolo e responsabilità del Gestore della Crisi e degli OCC.





Perché oggi è indispensabile conoscerle? Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha unificato in un unico corpus normativo le procedure concorsuali maggiori e quelle rivolte ai soggetti non fallibili, aprendo la strada a un approccio più moderno e inclusivo. Comprendere e applicare correttamente le procedure di sovraindebitamento significa offrire una “second chance” ai debitori onesti e, al tempo stesso, garantire ai creditori percorsi più rapidi ed efficienti rispetto alle esecuzioni individuali.





L’autore

Il Prof. Andrea Gerardi è Dottore Commercialista, Revisore Legale e Gestore della Crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia. Da oltre vent’anni assiste imprese, privati e professionisti nelle procedure di composizione della crisi, integrando competenze in diritto concorsuale, economia aziendale e controllo di gestione.

CTU presso il Tribunale di Bergamo, Revisore per Enti Locali, liquidatore giudiziale e docente di Economia Aziendale, è autore di articoli e pubblicazioni in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.