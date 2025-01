Fabrizio Corona contro tutto il mondo dello spettacolo e non solo. «Il gay pride è la cosa più schifosa che esiste sulla faccia della Terra. Gianluca Gazzoli è un cretino. Fabio Fazio è inguardabile. Io online faccio le stesse visualizzazioni di Alessandro Cattelan se mi siedo in un cesso a fare una telefonata. Quello del 2025 sarà il peggiore Festival di Sanremo degli ultimi 20 anni, perché Carlo Conti è trash. Silvio Berlusconi: mi manchi».

E ancora: Fedez, Belen Rodriguez, Ilary Blasi, Diletta Leotta Francesco Totti, Flavia Vento, Fabio Rovazzi, Fiorello e Chiara Ferragni considerata come «Una che non pensa, perché è talmente vuota che non ha un cervello».

Il giornalista e imprenditore è scatenato tra previsioni e giudizi personali nella prima puntata di Lo Sperone podcast, nel corso dell’intervista rilasciata ai conduttori Gioacchino Gargano e Luca Ferrito, disponibile su YouTube e Spotify e arrivata a oltre 10 mila visualizzazioni in 12 ore

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=XmvpyVhTkHc

«Ormai vado in tutti i podcast e non voglio farlo più – ha dichiarato Corona – e ho fatto eccezione per Gioacchino Gargano perché è siciliano come me e mi andava di registrare questa cosa a Palermo».

Lo Sperone podcast nasce da una idea di Gioacchino Gargano con lo speaker di Radio Time Luca Ferrito. Il titolo è un omaggio a un quartiere di Palermo, ma anche allo “sperone” come oggetto capace di pungolare e stimolare l’intervistato come si fa con i cavalli. Il podcast sarà periodicamente online con altri ospiti famosi di rango nazionale, visibili sul canale di Gioacchino Gargano.

Lo Sperone podcast segna il ritorno sulle scene online dello youtuber e dj Gioacchino Gargano, dopo un periodo di pausa dal mondo online per motivi personali.





