A Carini nasce il Progetto Civico Centrale tra “Giovanni Gallina — Vincenzo Evola”, promosso da Vincenzo Evola in rappresentanza del Movimento Cittadino Ricostruiamo Carini e Giovanni Gallina in rappresentanza della Coalizione di Centro.

I promotori dichiarano: di aver unito le forze per offrire una nuova prospettiva al territorio, dopo il susseguirsi di diverse amministrazioni che — secondo loro — hanno prodotto degrado ambientale, inefficienze amministrative e difficoltà finanziarie.

Questo è un patto tra uomini qui non si parla più di destra o di sinistra, questo territorio e i nostri concittadini hanno un bisogno primario ”uscire da una crisi profonda, ritornare a sperare , vedere uno spiraglio di luce “ e per fare questo dobbiamo puntare sulle risorse umane che questo paese offre.





I promotori annunciano che nei prossimi giorni si terrà una conferenza politica pubblica durante la quale saranno illustrati obiettivi, linee programmatiche e modalità di partecipazione della nuova realtà civica. Data, orario e luogo saranno comunicati a breve.

Dichiarazioni dei promotori

Giovanni Gallina: “Costruiremo un progetto concreto e radicato nel territorio; vogliamo ascoltare la comunità e lavorare per risultati tangibili.”

Vincenzo Evola: “È tempo di mettere al centro la cura del territorio e la trasparenza dell’amministrazione: il nostro impegno sarà concreto e aperto alla partecipazione”.

