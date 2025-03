Potenziare i servizi per favorire lo sviluppo delle capacità dei minori e offrire alle famiglie strumenti adeguati per affrontare le fasi dell’età evolutiva. Questo è l’obiettivo del progetto Fonikamente, promosso dall’Aress Fabiola, in collaborazione con il Distretto Sanitario di Cefalù, nell’ambito del Piano di Zona 2019/2020 finanziato dal Distretto Socio-Sanitario D33.





Il progetto è rivolto ai minori seguiti dai servizi di neuropsichiatria infantile che necessitano di un supporto aggiuntivo e di figure specialistiche per integrare e rafforzare i servizi già esistenti nel loro percorso di crescita. Le attività verranno svolte presso l’ambulatorio di neuropsichiatria infantile di Cefalù e il centro di riabilitazione dell’ASP 6 a Lascari. A prendersi cura dei giovani beneficiari sarà un’équipe multidisciplinare composta da psicologo, educatore e assistente sociale. Questi esperti lavoreranno per individuare percorsi personalizzati, con l’obiettivo di migliorare l’autonomia personale dei minori e rafforzarne le risorse individuali. Attraverso Fonikamente, si intende offrire un concreto sostegno ai minori e alle loro famiglie, contribuendo a creare un sistema di assistenza sempre più efficace e vicino alle esigenze del territorio.





Il progetto verrà presentato giovedì 27 marzo alle ore 15:30 presso Sala delle Capriate, Palazzo Comunale di Cefalù.

All’evento interverranno il Sindaco di Cefalù Daniele Salvatore Tumminello, il direttore Sanitario del Distretto 33 Claudio Casiglia, il Direttore U.O.C. NPIA Territoriale ASP Palermo Francesco Paolo Vitrano, il Responsabile del DSS 33 Dario Favognano e il Direttore dell’Aress Fabiola Francesco Oliveri.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.