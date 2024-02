In un’iniziativa innovativa, Gaetano Campolo, CEO della Home Restaurant Hotel srl, ha lanciato la prima etichetta discografica indipendente in Italia, completamente guidata dall’Intelligenza Artificiale. Il progetto, attualmente in versione Beta, si chiama GC Records e sfrutta YouTube come piattaforma di pubblicazione, con l’obiettivo di diventare un ufficio digitale per il lancio di brani inediti in versione short.



Campolo, ispirato dalla visione di offrire un valore aggiunto al panorama musicale, afferma che le potenzialità di questa iniziativa sono immense. Contrariamente a essere considerata come concorrenza sleale al mercato discografico tradizionale, GC Records è pensata come una piattaforma collaborativa che facilita interessanti feat musicali.



Il CEO ha già avviato la promozione attraverso la pagina Instagram @recordsmelody, la quale è pronta a collaborare con artisti emergenti e noti. Campolo ha delineato il potenziale coinvolgimento di GC Records in un Tour Live @recordsmelody, previsto non prima dell’estate 2025.



Questo nuovo approccio pionieristico non solo apre nuove opportunità per gli artisti, ma potrebbe anche rivoluzionare il modo in cui la musica viene prodotta e distribuita. La combinazione di intelligenza artificiale e piattaforme digitali offre una prospettiva affascinante per il futuro dell’industria musicale, aprendo la strada a nuove forme di espressione e collaborazione.



