Nasce in Sicilia ANASDI Associazione Nazionale Sindacale Dipendenti Istruzione, fondato da insegnanti per supportare i lavoratori della scuola di ogni ordine e grado, iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e graduatorie Provinciale Supplenze (GPS).

In Attesa delle graduatorie GPS, molti docenti precari stanno aderendo al nuovo Sindacato per ricevere assistenza per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi.

Fino all’anno 2019 la gestione dei docenti precari era faticosa ma accettabile, essendoci una sola graduatorie, le GAE.

Con l’Ordinanza Ministeriale nr. 60/2020 vengono istituite le GPS, in quanto esaurite le GAE, nessuno dei docenti poteva più accedervi; inoltre svuotate anche per il passaggio di ruolo o per il trasferimento in altra regione.

Il picco dei problemi relativi ai docenti precari nacque nel 2021, quando il Ministero decise di abolire le convocazione per l’attribuzione delle supplenze temporanee in presenza e istituendo un sistema informatizzato, che analizza e colloca il docente esclusivamente in base a cosa dichiarato nella domanda, anch’essa informatizzata, seppur incentivante ma penalizzante per il docente dovendo scegliere al buio.

Il motivo di affidare le colpe all’algoritmo è per la pessima attenzione dedicata ai docenti che si avvalgono di terze persone per la relativa compilazione e presentazione dell’istanza di aggiornamento e/o inserimento, causando migliaia di problemi ad esclusivo carico dei docenti, e purtroppo quest’ultimi non possono neanche rivalersi su qualcuno perchè all’atto della presentazione dell’istanza prestano l’identità virtuale al compilatore.

Questi errori purtroppo decidono le sorti di migliaia di docenti, che nella maggior parte dei casi sono soccombenti e prossimi disoccupati per il biennio successivo, visto che l’aggiornamento è a cadenza biennale, data utile per poter sanare l’errore, diversamente si è costretti ad adire in tribunale comportando ulteriore dispendio economico.

Motivo in più per aderire ad ANASDI: è la garanzia di professionalità serietà e cura dell’aspetto documentale di quanto dichiarato dal docente; l’inserimento corretto dei titoli di accesso, culturali artistici e di servizio, per evitare eventuale esposto in procura da parte della PA, per dichiarazione mendace.

Inoltre ANASDI offre consulenza legale e mette a disposizione uno sportello dedicato alla tutela sociale rivolta al minore che frequenta la scuola dell’obbligo.

