Energia pulita e risparmi in bolletta. Nel territorio del Comune di Isola delle Femmine, su iniziativa del sindaco Orazio Nevoloso, è entrata in funzione la Comunità di energie rinnovabili. La nuova Cer, costituita con il supporto tecnico dell’Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno presieduta da Giuseppe Sciarabba, permetterà a privati cittadini, imprese e associazioni di condividere, tramite i loro consumi, l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti green con riduzione dei costi per gli utenti con maggiore disagio economico. L’adesione è gratuita.

La Cer Isola delle Femmine associa già 130 utenze fra privati e attività produttive. Gli impianti fotovoltaici sono installati sulle coperture dell’istituto comprensivo Francesco Riso, in via Manzoni, e della scuola primaria di via Romeo.

Le Comunità di energie rinnovabili sono enti senza scopo di lucro che promuovono il processo di decarbonizzazione del sistema economico e territoriale, agevolando la produzione, la condivisione “virtuale” e il consumo di energia elettrica generata principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento dell’efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici, anche a favore della riduzione della povertà energetica e sociale.

Possono aderire gratuitamente alle Comunità energetiche rinnovabili i privati, le piccole e medie imprese (per le quali la partecipazione alla Cer non costituisca l’attività commerciale e industriale principale), gli enti territoriali e le autorità locali, inclusi i Comuni, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca, formazione, religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale.

