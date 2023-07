Ad Aliminusa nasce la Consulta degli Anziani. Alla guida dell’organo consultivo è stata eletta Anna Grisanti. Assieme a Lei fanno parte del CdA Orazio Ortolano (Vicepresidente), Salvatore Biondolillo (Segretario), Salvatore Pagano (Tesoriere) e i consiglieri Salvatore Randazzo, Giovanni Ricotta e Francesco Rizzo.

Attraverso questo strumento gli anziani potranno partecipare in maniera attiva alla programmazione delle politiche a loro dedicate e avranno la possibilità di portare all’attenzione dell’amministrazione comunale le istanze che li riguardano.

Continua il percorso di coinvolgimento dei cittadini nella vita amministrativa della comunità da parte del sindaco Michele Panzarella che, subito dopo l’insediamento, ha stimolato i giovani a fare nascere la Consulta Giovanile, attualmente guidata da Giuseppe Graziano e oggi anche la Consulta degli Anziani.

“Ringrazio tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità e faccio gli auguri alla neo presidente Anna Grisanti – ha detto il sindaco Michele Panzarella. L’istituzione di questo organismo deve essere una opportunità per i nostri anziani e per noi amministratori. Gli anziani, infatti, sono la memoria storica di un paese e come tale deve essere consultata e tenuta sempre in considerazione anche per programmare il futuro. Le due consulte, quella dei giovani e degli anziani, saranno una risorsa per l’amministrazione e per il paese.”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.