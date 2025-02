DigyList, la nuova piattaforma 100% Made in Italy, consente alle PMI di creare listini digitali personalizzati, migliorando l’efficienza aziendale e riducendo l’impatto ambientale.

Firenze, Febbraio 2025 – DigyList, l’innovativa piattaforma sviluppata da InYourLife, azienda italiana leader nel marketing digitale dal 1999, si pone l’obiettivo di accompagnare le piccole e medie imprese nella transizione digitale sostenibile. Progettata per realtà locali come ristoranti, negozi, centri estetici, bar e gelaterie, DigyList non solo rende più semplice e accessibile la creazione di listini digitali professionali, ma promuove anche un approccio green eliminando la necessità di materiali cartacei e contribuendo alla riduzione degli sprechi.

Una piattaforma per una digitalizzazione sostenibile

In un periodo in cui la Green Transformation è una priorità per molte imprese, DigyList offre una soluzione che non solo semplifica la digitalizzazione, ma permette anche di ridurre l’impatto ambientale. Eliminare l’utilizzo di carta per menù e listini non è solo un gesto verso la sostenibilità, ma un passo avanti verso una gestione aziendale più moderna e responsabile.

Le principali funzionalità includono:

Listini e menù personalizzabili : Configurazione semplice e veloce di categorie, prodotti, prezzi e dettagli, con l’aggiunta di immagini, logo e file PDF.

: Configurazione semplice e veloce di categorie, prodotti, prezzi e dettagli, con l’aggiunta di immagini, logo e file PDF. QR code incluso : Ogni account genera un QR code unico, ideale per condivisioni digitali su social media, biglietti da visita e materiali promozionali.

: Ogni account genera un QR code unico, ideale per condivisioni digitali su social media, biglietti da visita e materiali promozionali. Template grafici professionali : Design moderni che riflettono l’identità dell’attività.

: Design moderni che riflettono l’identità dell’attività. Modello freemium: La versione gratuita offre tutte le funzionalità essenziali, mentre la versione premium include opzioni avanzate come la gestione di più listini e la traduzione in più lingue.





Un’eccellenza italiana per il Green Retail

“Con DigyList, vogliamo rendere la tecnologia accessibile e promuovere un approccio più sostenibile al business. È il nostro contributo per supportare le PMI non solo a essere competitive in un mondo sempre più digitale, ma anche a fare scelte più consapevoli verso l’ambiente,” afferma Michele Tarulli, CEO di InYourLife.

Settori d’applicazione e benefici green

DigyList è progettata per adattarsi a diversi settori, offrendo soluzioni personalizzate che eliminano il bisogno di stampare costantemente menù e listini aggiornati:





Ristorazione : Menù interattivi con allergeni e foto dei piatti, sempre aggiornati.

: Menù interattivi con allergeni e foto dei piatti, sempre aggiornati. Beauty e wellness : Listini digitali che presentano servizi e promozioni in modo accattivante.

: Listini digitali che presentano servizi e promozioni in modo accattivante. Retail : Cataloghi di prodotti facilmente modificabili per rispondere alle esigenze dei clienti.

: Cataloghi di prodotti facilmente modificabili per rispondere alle esigenze dei clienti. Bar e gelaterie: Menù digitali per una gestione moderna e sostenibile.

In un’epoca in cui i consumatori sono sempre più attenti alla sostenibilità, DigyList si propone come uno strumento fondamentale per imprese che vogliono coniugare efficienza, innovazione e rispetto per l’ambiente.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.digylist.it e scopri come digitalizzare la tua attività in modo responsabile e sostenibile.

Prova DigyList oggi

DigyList è già disponibile in tutta Italia con un modello freemium per soddisfare le esigenze di ogni tipo di azienda. Funzionalità avanzate come Shortlink, Ordini online e Pagamenti sono attualmente in fase di sviluppo per rendere la piattaforma ancora più completa.

Per scoprire di più e registrarti, visita www.digylist.it.

Informazioni su InYourLife

Fondata nel 1999, a Lastra a Signa, provincia di Firenze, InYourLife è un’azienda italiana specializzata in marketing digitale e soluzioni tecnologiche per le PMI. Con oltre 20 anni di esperienza, l’azienda si impegna a rendere l’innovazione digitale accessibile e sostenibile per le imprese locali, aiutandole a crescere e competere in un mercato in continua evoluzione.

Contatti Stampa:

Mary Loprete

Seo Specialist & Marketing Strategist

InYourLife | DigyList

Luogo: InYourLife S.r.l., Via Dante Alighieri, 10, LASTRA A SIGNA, FIRENZE, TOSCANA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.