Nel pomeriggio di ieri è stata ufficialmente costituita la Pro Loco di Misiliscemi, un’associazione nata per valorizzare e promuovere il territorio, sostenuta dall’impegno dei rappresentanti dell’associazionismo misilese già attivo nella comunità.





Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato cittadini, associazioni e rappresentanti locali, che hanno testimoniato il forte interesse e il desiderio di crescita condiviso da tutta la comunità. Durante il brindisi inaugurale, la Presidente, Antonella Scaduto, ha espresso con entusiasmo la missione della nuova Pro Loco:





“Noi dobbiamo pensare esclusivamente al bene della comunità, a lavorare in armonia, a coordinarci con le associazioni e i cittadini, con tutti i volontari che volessero fare parte del nostro gruppo di lavoro. Promuovere il nostro territorio, lanciarlo più di quanto non sia stato fatto finora, collaborare con l’amministrazione attuale e quelle che verranno e dare il meglio che possiamo!”





La Pro Loco di Misiliscemi si propone come un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni locali, l’organizzazione di eventi culturali, turistici ed enogastronomici e per la creazione di sinergie tra istituzioni, associazioni e cittadini.





I presenti alla costituzione della Pro Loco sono la presidente Scaduto Antonella, il vicepresidente Francesco Martinico; i consiglieri: Diego Daidone, Vincenzo Daidone, Francesca Martinico, Alberto Russo, Giuseppe Vultaggio, Maria Peralta, Iacob Lidia Valentina; Galluffo Pietro, Bonafede Giovanni, Aceto Pino, Strazzera Angelo, Daidone Angelo, Vultaggio Biagio.









Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.