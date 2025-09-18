Domenica 21 settembre 2025, alle ore 21:30, il Castello di Carini (PA) ospiterà lo spettacolo teatrale “Nata a quarant’anni”, un monologo potente ed emozionante che celebra il coraggio di rinascere. Scritto da Esnedy Milan Herrera, il testo è ispirato al racconto biografico di Giusy Musso e racconta una storia di svolta, consapevolezza e libertà conquistata.





La protagonista prende voce sul palco per raccontare la propria trasformazione, una presa di coscienza che avviene solo in età adulta, quando la vita impone scelte radicali e sincere. Il monologo si fa così strumento di catarsi e riflessione, accompagnato dalle musiche originali della talentuosa Manuela Iori e dalla presenza scenica di Siddharta Prestinari.





Lo spettacolo è promosso dal Comune di Carini, con il supporto delle associazioni Jonathan Livingston O.d.V., La Comune di Carini e il gruppo culturale Leon Cuba.

Una serata speciale, intensa e autentica, in cui le parole si intrecciano alle emozioni e offrono al pubblico un’occasione per fermarsi, ascoltare e riconoscersi in una storia universale: quella di chi trova il coraggio di (ri)nascere.

Luogo: CASTELLI DI CARINI

