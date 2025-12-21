Natale al Policlinico: la carezza dell’AVO Catania ai piccoli pazienti

Non c’è Natale senza solidarietà, né cura senza umanità.

Anche quest’anno l’AVO Catania ha voluto essere accanto ai più fragili, portando conforto, sorrisi e vicinanza nei reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Catania.

Protagonisti di una giornata carica di emozione sono stati i volontari AVO, da sempre cuore pulsante dell’Associazione, che con discrezione e dedizione hanno testimoniato il valore profondo del volontariato ospedaliero: esserci, ascoltare, accompagnare, rendere meno sola la sofferenza.

In prima linea, come sempre, la Presidente di AVO Catania, Elisa Gallo, che ha scelto di condividere personalmente questi momenti di festa insieme ai volontari, rinnovando con la sua presenza l’impegno costante dell’Associazione a favore dei pazienti e delle loro famiglie.

Ad arricchire l’iniziativa, l’esibizione del Maestro Alberto Guzzardi dell’Accademia Naima, che con le sue melodie natalizie ha saputo creare un’atmosfera di calore e speranza, regalando ai piccoli pazienti e ai loro genitori un momento di serenità e leggerezza.

«Essere qui oggi è un dovere del cuore» – ha dichiarato la Presidente Elisa Gallo – «ed è questo lo spirito che da sempre guida l’AVO Catania: una presenza costante, silenziosa ma concreta, capace di trasformare un gesto semplice in un segno autentico di amore e solidarietà».

L’AVO Catania rinnova così la propria missione: essere accanto a chi soffre ogni giorno dell’anno, e ancor di più nei momenti simbolici come il Natale, quando il bisogno di vicinanza umana si fa ancora più forte.

Un sentito ringraziamento va alla Direzione del Policlinico di Catania e a tutto il personale sanitario e non, dei reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica, per la loro disponibilità e collaborazione rendendo possibile questo importante momento di condivisione e generosità.

