Paternò – In un gesto di straordinaria solidarietà, l’Associazione KEFI ha mobilitato oltre 3000 studenti delle scuole superiori di Paternò, raccogliendo una tonnellata e mezza di beni alimentari e più di 200 capi d’abbigliamento destinati alla Caritas (sezione di Paternò) e all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. L’iniziativa ha coinvolto gli istituti Mario Rapisardi, ITE G. Russo, Enrico Fermi e De Sanctis, dimostrando ancora una volta il potere del volontariato giovanile e l’importanza della collaborazione delle istituzioni scolastiche nella formazione etica e morale degli studenti.





“È un impatto che va oltre i numeri” – ha dichiarato Francesco Bonaccorso, coordinatore della sezione di Paternò, che sottolinea il valore umano dell’iniziativa – “La raccolta alimentare realizzata nelle scuole superiori è stata un evento significativo non solo per il successo riscontrato, ma per il messaggio trasmesso. I ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza concreta di solidarietà, sensibilizzandosi all’aiuto verso il prossimo, specialmente durante le festività natalizie. Siamo orgogliosi del risultato e stiamo già lavorando per far si che quest’iniziativa diventi un appuntamento bimestrale. La chiameremo ‘Giovedì Solidale’, e coinvolgerà gli studenti di tutte le età”.





“Quando KEFI è nata come un semplice progetto liceale nell’Ottobre del 2022, non ci saremmo mai immaginati di vederla raggiungere risultati così importanti,” ha dichiarato Francesco Pezzillo, Presidente e fondatore dell’associazione. “Oggi, con oltre 400 volontari attivi tra Catania, Caltagirone, Paternò e Milano, KEFI è diventata un punto focale per l’aggregazione giovanile e il cambiamento sociale. Questo progetto è una testimonianza della forza di volontà che i giovani impiegano per creare un futuro migliore per la nostra comunità.”





Un ringraziamento speciale va ai veri protagonisti dell’iniziativa: gli studenti degli istituti coinvolti nelle figure dei propri rappresentanti: Mattia Costa e Gaetano Ramasco per il De Sanctis, Cesare Di Bella, Vittoria Testa e Daniele Vinci per il M. Rapisardi; Gabriele Borzì, Francesco Conigliello e Roberta Trovato per l’ITE G. Russo; Giorgia Fallica, Claudia Aiello, Claudio Mirenna e Francesco Sava per l’E. Fermi.

Il lavoro è stato supervisionato dai cordinatori della sezione di Paternò Francesco Bonaccorso ed Elena Bellia, che hanno saputo guidare il gruppo verso lo straordinario risultato.





Nata nel 2022 e regolarmente costituita nell’Agosto del 2023, il percorso di KEFI è una storia di crescita ed impegno. Dalla sua creazione, KEFI ha saputo evolversi rapidamente, coinvolgendo presto centinaia di giovani tra i 16 e i 25 anni in attività di volontariato e sensibilizzazione. Con più di 400 membri attivi, l’associazione rappresenta una forza positiva che opera in diverse città, promuovendo il valore della responsabilità sociale tra i giovani, con l’obiettivo di riuscire a espandere il proprio operato in tutta Italia.





L’iniziativa, realizzata in prossimità del Natale, vuole essere un simbolo di speranza e condivisione. Grazie alla collaborazione tra scuole, volontari e associazioni beneficiarie, KEFI conferma il suo impegno nel costruire una comunità più solidale e inclusiva.





Per maggiori informazioni sulle attività di KEFI, è possibile visitare il sito web ufficiale www.associazionekefi.it o seguire l’associazione sui principali canali social @associazionekefi.

Luogo: PATERNO’, CATANIA, SICILIA

