Il 23 e il 30 dicembre

l’abbazia di San Martino delle scale aprirà le sue porte per una due giorni dedicati al tema della Natività all’insegna dell’arte, la storia e la gastronomia.

Sarà possibile visitare una mostra di bambinelli e statuine religiose di cera del 1600 e 1700. Si tratta di una collezione esclusiva dell’Abbazia esposta per la prima volta nella sua interezza. Si visiterà anche la Sacrestia, con la sua preziosissima collezione di reliquie e reliquiari. Sarà possibile accedere anche al museo abazziale con i suoi preziosi dipinti Cinque e Seicenteschi e partecipare alla preghiera del Vespro con i Monaci.

Chi fosse interessato, infine, potrà degustare la birra da meditazione, artigianale, dei benedettini, insieme a dolci e panettone artigianali.

Le visite guidate saranno alle 16.30 e alle 18.30 del 23 e 30 dicembre. Necessaria la prenotazione per partecipare al 347 318 7857 o visiteabbaziasanmartino@gmail.com

Prevista una offerta per la partecipazione

Luogo: palermo, Viale dei Platani , 11, MONREALE, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 23/12/2023

Data Fine: 30/12/2023

Ora: 16:30

Artista: Dom Riccardo Tumminello e Igor Gelarda

Prezzo: 11.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.