Il consigliere comunale di Palermo, Natale Puma, e l’ex assessore e consigliere, Andrea Mineo, aderiscono alla Democrazia Cristiana. L’ufficializzazione è avvenuta nelle scorse ore alla presenza di Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito. Natale Puma si iscriverà al gruppo consiliare nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

“Con grande senso di responsabilità e impegno verso il nostro territorio, desidero annunciare ufficialmente la mia adesione alla Democrazia Cristiana, partito che da sempre si fa portatore di valori fondamentali quali la solidarietà, la giustizia sociale, la sussidiarietà e il rispetto per la dignità di ogni individuo. La mia scelta nasce dalla convinzione che solo attraverso un dialogo costruttivo, il confronto con i cittadini e l’impegno concreto sul territorio si possano affrontare le sfide che attendono la città di Palermo. Sono fermamente determinato a lavorare con il massimo impegno per rappresentare al meglio le istanze della nostra comunità, promuovendo politiche che favoriscano lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e il benessere di tutti. Ringrazio coloro che mi hanno dato fiducia, Totò Cuffaro, segretario nazionale, Stefano Cirillo, segretario regionale, Santi Bellomare, segretario provinciale, e continuerò a impegnarmi in Consiglio comunale, con passione e dedizione, mantenendo sempre al centro dell’azione politica i valori della Democrazia Cristiana”.

“Unirsi alla DC, un partito con una lunga storia e radicamento sul territorio, rappresenta un passo strategico per promuovere in modo più efficace i valori e le iniziative a favore della comunità – dichiara Andrea Mineo, ex assessore al Comune di Palermo -. Insieme a Natale Puma e a tutto il nostro gruppo abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso perchè rispecchia i nostri valori che sono sempre stati quelli della solidarietà, della giustizia, dell’accoglienza, del servizio verso la cittadinanza. Siamo certi che, insieme, potremo continuare a lavorare per un futuro migliore per la nostra città e per tutti i siciliani”.

“La Democrazia Cristiana – dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC – accoglie con soddisfazione ed entusiasmo Natale Puma e Andrea Mineo. La loro scelta testimonia la fiducia nei valori e nei principi che da sempre contraddistinguono il nostro partito e rafforza il nostro impegno nel lavorare per il bene dei cittadini e della comunità. L’adesione di Puma e Mineo ci stimola a proseguire con determinazione nel nostro progetto di unione, coesione e servizio pubblico, fondato sui principi di solidarietà, giustizia sociale e rispetto delle istituzioni. Siamo certi che i nuovi ingressi daranno un contributo importante in termini di conoscenza del territorio e sapranno farsi apprezzare per le loro capacità politiche e amministrative. A loro va il mio personale benvenuto e l’augurio di un proficuo lavoro condiviso, nell’interesse di tutti i cittadini”.

Salgono a sei i consiglieri comunali a Palermo: Domenico Bonanno (Capogruppo), Salvatore Di Maggio, Salvatore Imperiale, Natale Puma, Viviana Raja, Giovanna Rappa.

Nella foto, da sinistra: Natale Puma, Totò Cuffaro, Andrea Mineo

