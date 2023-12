LEONARDO CURATOLO

Ci sono molte ragioni per rendere questa meravigliosa isola ‘’Sicilia’’, in particolare durante il periodo natalizio, quando le cose diventano davvero magiche e speciali. I presepi in Sicilia sono tra gli eventi più attesi; sono vere e proprie opere d’arte che risalgono a centinaia di anni fa. Ammirarli nelle chiese, nei musei, negli antichi edifici e quando si vaga per le stradine dei borghi su percorsi emozionanti non stancha mai. Un perenne desiderio di spiritualità è nutrito sia dalle usanze antiche che da quelle moderne. È meraviglioso osservare le usanze natalizie anche a tavola la vigilia di Natale, Natale e Capodanno. Non importa dove visiti, assicurati di assaggiare la caratteristica cucina locale e non perdere sapori come il delicato e delizioso “Piacentinu ENNESE”.

LEONARDO CURATOLO

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.