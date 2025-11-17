Il Natale a Mascali si prepara a essere più solidale e accogliente. Il Comune, grazie a un intenso lavoro amministrativo, ha ottenuto un significativo finanziamento di 10mila euro dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana per la realizzazione del progetto “Natale Insieme, Nessuno Escluso”. L’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione guidata dal sindaco Luigi Messina, mira a garantire un periodo natalizio all’insegna dell’inclusione e dell’attenzione verso tutte le fasce della comunità. L’assessore allo Spettacolo, Valentina Gullotta, ha espresso grande soddisfazione per l’importante traguardo: “Queste risorse ci permetteranno di realizzare il progetto “Natale insieme, Nessuno escluso”, un’iniziativa pensata appositamente per rendere il nostro Natale ancora più inclusivo, solidale e vicino alle esigenze di tutta la comunità.”





Il progetto ribadisce l’impegno dell’Amministrazione a non lasciare indietro nessuno, promuovendo eventi e attività che possano coinvolgere l’intera cittadinanza. L’assessore Gullotta ha voluto inoltre rivolgere un ringraziamento sincero al Dipartimento regionale per il prezioso sostegno e al Vicesindaco, Veronica Musumeci, per la costante collaborazione e l’impegno profuso nel raggiungimento di questo obiettivo.

L’Amministrazione comunale assicura che il lavoro proseguirà con l’obiettivo di creare un Natale che sia un vero e proprio abbraccio per tutti, confermando il motto: “Mascali non lascia indietro nessuno.”

