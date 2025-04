Torna “La via dei librai” a Palermo dal 25 al 27 aprile, la manifestazione che si svolge lungo il Cassaro di Palermo, nel cuore del centro storico, che celebra l’importanza della lettura come momento fondamentale della vita della comunità civica.

Tre le proposte Navarra Editore per La Via dei Librai 2025, di cui una in anteprima assoluta. Come sempre gli incontri riguardano tematiche di impegno civile: la narrazione di Gigi Borruso – attore, autore e regista tra i più intensi della scena siciliana – ci conduce in un viaggio emozionante tra i ricordi e il palcoscenico. La sua narrazione si muove tra le suggestioni dell’infanzia trascorsa in campagna, popolata da legami forti e personaggi vividi che sembrano emergere già in controluce con la forza del teatro, e le lezioni apprese sui palchi, dove la realtà si fonde spesso con l’assurdo. Come in scena, anche nel testo Borruso dà corpo e voce a figure che attraversano la memoria, rendendola viva e pulsante.





Il romanzo di Serafina Ignoto riporta alla luce una pagina dimenticata della storia siciliana e italiana, colmando un vuoto nella nostra letteratura. A partire dal reportage del giornalista veneto Andrea Pavan, inviato in Sicilia per documentare il movimento dei Fasci siciliani dei Lavoratori, l’autrice sceglie di raccontare quei due anni di proteste – tra il 1891 e il 1894 – dal punto di vista degli autentici protagonisti: i contadini, i leader popolari, le donne e gli uomini che animarono l’insurrezione più tradita e rimossa della storia dell’isola.

Chiude il quadro la riflessione autobiografica di Giuseppe Oddo, un vero “rivoluzionario di professione”, che tesse un racconto potente sulla memoria collettiva. Attraverso fonti orali e documenti d’archivio, Oddo ripercorre le lotte e le rivolte che hanno scosso la Sicilia: dalle catastrofi naturali alle conquiste sindacali, dalle riforme sociali fino agli anni bui del terrorismo mafioso, del maxiprocesso e, infine, alla sfida contemporanea dell’intelligenza artificiale. Il suo è un testamento etico, una mappa di coscienza per chi non vuole dimenticare.





Di seguito i dettagli:

venerdì 25 aprile ore 17:00 piazza Bologni

Presentazione del libro

“Domani vi racconterò il resto. Intorno al teatro- appunti di un attore” di Gigi Borruso

Dialoga con l’autore

Ignazio Romeo, studioso di teatro e saggista.





sabato 26 aprile ore 12:00 piazza Bologni

Presentazione del libro

“L’isola ribelle” di Serafina Ignoto

Interviene il giornalista Giuseppe Lo Bianco





domenica 27 aprile ore 18:00 piazza Bologni

Presentazione in anteprima

“Le tante vite di un sogno incompiuto. Riflessioni autobiografiche” di Giuseppe Pippo Oddo

Intervengono:

Salvatore Nicosia, presidente Istituto Gramsci Siciliano,

Caterina Sindoni, storica della Pedagogia, presidente del Centro Italiano per la ricerca storica educativa,

Ferdinando Maurici, storico, archeologo, soprintendente del mare,

Dino Paternostro, giornalista, responsabile del dipartimento Legalità e memoria storica della CGIL di Palermo.





Luogo: Piazza Bologni, PALERMO, PALERMO, SICILIA

