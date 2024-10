Domani e domenica, al termine delle ultime due regate, si concluderà la VII edizione del «Trofeo Giangiacomo Ciaccio Montalto – regata d’altura» iniziato nel fine fine settimana del 12 e 13 ottobre scorsi. Alla gara velica hanno preso parte una ventina di imbarcazioni, provenienti da diversi circoli velici siciliani, suddivise nelle diverse classi ORC B, ORC C, ORC D, che è lo standard internazionale ufficiale per le competizioni a rating (ORC è l’organo tecnico dell’ISAF per le classi a rating). Dopo due regate queste le rispettive classifiche generali:

ORC B: 1° – Quattro gatti; 2° – Elima; 3° – Naca; 4° – Aloy

ORC C: 1° – Pure; 2° – Blu ice; 3° – Aspy; 4° – Ma.Gy

ORC D: 1° – Dream On; 2° – Piras; 3° – Mizar; 4° – Dana; 5° – Aykar; 6° – Blu One; 7° – Vega; 8° – Happyness.

L’imbarcazione detentrice del trofeo, assegnato nella VI edizione è Elima, degli armatori Sugamele/Cappello soci della Lega Navale di Trapani, che sabato e domenica difenderà fino all’ultima virata e all’ultimo refolo di vento il suo primato.

Tra gli sfidanti si misura tra le onde anche Vega, barca confiscata a scafisti e affidata alla Lega Navale Italiana – sezione di Trapani. Ristrutturata e affidata al rimessaggio da un socio della Lega Navale di Trapani, ha preso il mare con un equipaggio formato da uomini dello Stato: un magistrato, un ufficiale della Guardia di Finanza, un ufficiale della Guardia Costiera, un avvocato. Un altro modo per ricordare il magistrato trapanese Giangiacomo Ciaccio Montalto, grande appassionato del mare e della vela, assassinato dai sicari della mafia nel gennaio del 1983.

Piero Culcasi, presidente della Lega Navale trapanese, ha annunciato che la Sezione di Trapani ha già avanzato la formale richiesta e prodotto la documentazione per il cambio ufficiale di denominazione di “Vega” in “Vega – Ciaccio Montalto”: «è l’ulteriore segnale che vogliamo dare per ricordare il giudice trapanese e per perpetuare le iniziative delle Lega Navale avviate in sua memoria nel 2018 in collaborazione l’Associazione Nazionale Magistrati – sezione di Trapani, che fu ideatrice del Trofeo, promotrice ed organizzatrice della prima regata intitolata a Ciaccio Montalto».

