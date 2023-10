Il Giardino Le stanze in fiore, il progetto creativo di Rossella Pezzino de Geronimo nato nel 2000 e dedicato alla promozione dell’arte e della bellezza, è pronto ad accogliere i primi spettacoli della seconda edizione del Catania Off Fringe Festival 2023 in programma fino alla fine di ottobre.

Dal 19 al 22 ottobre, sul palcoscenico allestito nel cuore del Giardino, trasformato per l’occasione in un teatro a cielo aperto, andranno in scena Open Mic Farm e Solo9Viola, i primi due spettacoli in cartellone a Le stanze in Fiore per questo mese di ottobre.

OPEN MIC FARM – 19/10 h 19:00, 20/10 h 21:00, 21/10 h 19:00 22/10 h 21:00

Due astuti maiali espongono i propri programmi nel pieno della campagna elettorale, mediati da un imparziale conduttore televisivo, nella lotta per il potere alla conquista della Fattoria degli Animali.

Distruggendo il castello distopico de La Fattoria degli Animali di George Orwell, l’autore ha costruito una propria struttura narrativa contaminando la favola famosa in tutto il mondo con il linguaggio crudo e diretto proprio della Stand Up Comedy che, come spiega l’autore permette di toccare in maniera più spietata alcune tematiche sociali nelle orazioni pubbliche dei maiali. Ci sono tre attori di talento che interpretano tutti i personaggi della fattoria e la contaminazione di più linguaggi visivi che rompe la quarta parete e chiede le risposte agli spettatori.

L’autore mostra le due facce di chi governa che di notte ruba il latte dalle riserve comuni e di giorno parla apertamente al popolo con grandi proprietà di linguaggio, come Bruto ai romani con le mani ancora sporche del sangue di Cesare. Due volti che, gli animali della fattoria, non sanno distinguere più da quello del padrone.

Autore Gianluca Ariemma

Regia Gianluca Ariemma

Interpreti Salvo Pappalardo, Giulia Messina, Gianluca Ariemma

Luci Gianluca Ariemma

Musiche Marcello Massa

Costumi Ilaria Capasso

Produzione Estro Teatro

SOLO9VIOLA – 19/10 h 21:00, 20/10 h 19:00, 21/10 h 21:00 22/10 h 19:00

Un’esperienza musicale, in tre movimenti, proveniente dalle isole Azzorre dell’Oceano Atlantico.

Viola da Terra, la viola a due cuori, è lo strumento più singolare dell’arcipelago delle Azzorre. SOLO9VIOLA in tre movimenti, per mano del giovane virtuoso Evandro Meneses, presenta la viola nel suo stato attuale e ci trasporta nel passato, visitando le nove isole delle Azzorre e, infine, in un percorso verso il futuro dove lo strumento può potenzialmente prenderci.

Il concerto presenta alcune sorprese musicali per il pubblico ed è ora in giro per il mondo.

BIGLIETTI

intero 12 euro

Under 25 e over 65 10 euro

sono inoltre previsti dei carnet da 3, 6 e 12 ingressi, a prezzi esclusivi: – Carnet Cartalibera 3 ingressi 30 euro- Carnet Cartalibera 6 ingressi 54 euro

– Carnet Cartalibera 12 ingressi 96 euro

I biglietti possono essere acquistati online, sul sito cataniaoff.com oppure direttamente all’ingresso del giardino, previa prenotazione inviando un messaggio whatsapp al numero 320 6337245

Tutte le info su cataniaoff.com

Le stanze Fiore è anche un orto sostenibile e per questo, in occasione degli spettacoli, sarà possibile acquistare i frutti dell’orto, prodotti di stagione che seguono i cicli e il ritmo della natura.

In occasione delle serate verrà inoltre allestito un punto ristoro e un bar per potere godere al massimo dell’atmosfera del giardino. Al prezzo di 15 euro, bevanda inclusa, sarà possibile acquistare una degustazione di fritti siciliani, curata da Emozioni Erranti di Turi Monaco.

Sarà attivo un servizio di bus navetta con partenza dalla Stazione Centrale di Catania alle ore 18 e alle ore 20 con destinazione Le Stanze in Fiore e che effettuerà il percorso inverso alle 22:20. Il costo della singola corsa sarà di 1 €.

L’accesso a Le stanze in Fiore avviene da via Pietra dell’Ova 185, il Giardino è dotato di un parcheggio privato.

