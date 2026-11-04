Due nuovi appuntamenti nel calendario di eventi e laboratori de “I Codici della strada”, il progetto culturale e sociale, in calendario fino a dicembre, creato a Catania dall’associazione temporanea di scopo fra Zō Impresa culturale e creativa ed Ente di terso settore e la Cooperativa sociale Prospettiva. Il progetto multidisciplinare – dedicato soprattutto ai giovani e alle fasce più vulnerabili per favorirne creatività, partecipazione e senso di comunità – interviene nei quartieri periferici catanesi di San Giovanni Galermo, e quest’anno anche a Monte Po, per trasformare i linguaggi quotidiani in strumenti di indagine sociale e inclusione.





Oggi, mercoledì 4 novembre, dalle ore 17 alle 19, Elie Laucher e Roberta Baldanza arrivano alla Cooperativa Prospettiva con il laboratorio di illustrazione visiva. Obiettivo è realizzare il proprio libretto di collage, disegni, pittura e parole sulla base di esercizi creativi, di memoria e giochi interattivi.

Lunedì 9 novembre, alle 15.30 l’attore palermitano Giuseppe Provinzano terrà un workshop di drammaturgia e interpretazione teatrale. Provinzano – a Catania perché domenica 8 novembre andrà in scena da Zō con il suo lassico teatrale “Sutta scupa” insieme con Giuseppe Massa – è attore, regista e autore teatrale, attivo soprattutto nella scena del teatro contemporaneo. Direttore artistico di Spazio Franco, curatore del Mercurio Festival, ideatore del Progetto Amunì, oltre alle produzioni artistiche di Babel Teatro, cura la programmazione della rassegna teatrale Scena Nostra.

Giuseppe Provinzano

“I codici della strada” è sostenuto da “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026”, il progetto promosso dal Comune di Catania, su fondi del Ministero della Cultura, che vuole rendere la cultura uno strumento di inclusione, crescita e coesione sociale attraverso spettacoli dal vivo, laboratori e attività partecipative in tutti i quartieri cittadini con particolare attenzione alle periferie e alle aree più fragili.

Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Cooperativa sociale Prospettiva, Via San Luca Evangelista, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.