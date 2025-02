Sabato 8 e domenica 9 marzo, la compagnia Sikilia diretta da Cettina Sciacca metterà in scena al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva una propria edizione ispirata al “Pipino il Breve” di Tony Cucchiara.

Si tratta di un affettuoso omaggio al musical per eccellenza della storia del teatro siciliano per il quale la regista – che negli anni Settanta e Ottanta ha fatto parte del cast – ha mobilitato la sua piccola compagnia teatrale, Sikilia, adattando per loro – attori e maestranze non professionisti, ma ugualmente appassionati di teatro – il capolavoro dedicato alla tradizione dell’Opera dei Pupi scritto da Tony Cucchiara in collaborazione con Renzino Barbera, la regia di Giuseppe Di Martino e le coreografie di Guido Guidi.





Un atto di devozione, quello di Cettina Sciacca – e per i più giovani attori e per le maestranze di Sikilia una vera scoperta di quello che è ormai considerato un “classico” del teatro siciliano e che, applaudito in tutto il mondo sin dal suo debutto nel 1978, continua oggi a conquistare le nuove generazioni di spettatori.

Due le recite in programma a Santa Teresa Riva per la versione diretta da Cettina Sciacca. Sabato 8 marzo alle 20.30, replica domenica 9 alle 18.30. Anche per questa produzione di Sikilia le armature sono realizzate dai Fratelli Napoli, la celebre famiglia di pupari catanesi. In scena sono 24, tra attori e comparse, e sei musicisti che eseguiranno dal vivo i brani originali riarrangiati e adattati alle qualità vocali del cast di Sikilia. Un decina infine le maestranze fra costumisti, attrezzisti, tecnici audio, luci etc.





“Nutro enorme affetto e gratitudine verso questo meraviglioso spettacolo – spiega Cettina Sciacca – per questo ho voluto rappresentarlo con la mia Compagnia teatrale, i Sikilia, che meritano un’avventura così accattivante, difficile e stimolante, dopo tanti anni di passione e dedizione al teatro. Senza minimamente pensare di uguagliare la bravura dei mostri sacri che in essa hanno recitato ma con l’obiettivo unico di emozionare e ricordare chi ha fatto di questo musical un capolavoro nel tempo”. Sikilia è socia FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori. Fondata nel 1947, è la più grande realtà del teatro amatoriale in Italia, con oltre 25mila soci e oltre 1400 compagnie affiliate. Biglietti: intero 18 euro, ridotto 15 euro. Prenotazioni e abbonamenti cell. 339 2727905, email cettinasciacca@alice.it

Foto: una scena della compagnia Sikilìa diretta da Cettina Sciacca durante le prove dello spettacolo ispirato al celebre “Pipino il Breve” di Tony Cucchiara

Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, Via Vittorio Emanuele Orlando 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

