Proseguono con successo le attività formative rivolte ai giovani tra gli 11 e i 17 anni nei Comuni di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Sciacca, nell’ambito del progetto “Generazione S.T.I.L. Costruttori di Futuro tra Sostenibilità, Territorio, Innovazione e Leisure”. I laboratori avviati hanno coinvolto circa 100 ragazze e ragazzi in percorsi educativi innovativi, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono scolastico e prevenire il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment or Training).





Quattro le macroaree tematiche su cui si sono articolate le attività: Sostenibilità, Territorio, Innovazione e Leisure. Tra i laboratori proposti: “Educare alla sostenibilità”; “STEM di educazione ambientale”; “Interpretazione del territorio”; “STEM di stampa 3D”; “Giornalismo sociale”; “Stop motion”; “Laboratori teatrali per lo sviluppo del sé e del rapporto con gli altri” e “Visite esperienziali”. L’obiettivo principale del progetto è stato offrire ai giovani percorsi alternativi e complementari a quelli tradizionali, capaci di valorizzare competenze STEM, rafforzare abilità personali e incentivare un legame più forte con il proprio territorio. Particolare attenzione è stata riservata a ragazzi e ragazze provenienti da contesti di fragilità sociale, con l’obiettivo di prevenire la dispersione scolastica e promuovere il reinserimento nel tessuto educativo e lavorativo. Le attività si sono svolte al di fuori della scuola, valorizzando i talenti degli adolescenti e contribuendo alla costruzione di un ambiente più inclusivo e orientato al futuro.





“Con il progetto ‘Generazione S.T.I.L. abbiamo voluto dare una risposta concreta al rischio di marginalizzazione educativa e sociale che riguarda troppi giovani in Sicilia – commenta Susanna Gristina presidente di Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura, ente capofila – i laboratori hanno rappresentato non solo un’opportunità formativa, ma anche un’esperienza di crescita personale e di scoperta delle proprie capacità. I risultati ci confermano che investire in percorsi innovativi, partecipati e centrati sui talenti dei giovani è la strada giusta per costruire un futuro più inclusivo, sostenibile e consapevole. Ringraziamo tutti i partner, le scuole, le amministrazioni comunali e soprattutto i giovani, veri protagonisti di questo cammino.”





Il progetto è promosso da un partenariato pubblico-privato composto da: Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura Scarl impresa sociale – ETS (ente capofila), Apprendo Onlus, ORSA, CIRF, Il Mediterraneo Scarl impresa sociale, Ass.ne Zeste Hub ETS, i Comuni di Sambuca di Sicilia, Menfi, Montevago, l’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca e l’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” di S. Margherita di Belice. “Generazione S.T.I.L. Costruttori di Futuro tra Sostenibilità, Territorio, Innovazione e Leisure” è uno dei progetti selezionati dall’Agenzia Coesione Territoriale tra gli interventi socioeducativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore con risorse PNRR.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.