Approda nelle librerie “La notte di Elissaouia”,edito dalla casa editrice Edizioni G. A., l’ultimo romanzo giallo di Alessandro Serra, scrittore, commediografo, attore e regista romano ma con radici identitarie ben piantate sugli Iblei, a Canicattini Bagni nel siracusano, città della sua famiglia, dove ha deciso di vivere, dove trova ispirazione e nascono i suoi racconti e personaggi.

Con“La notte di Elissaouia” Alessandro Serra completa la trilogia di racconti gialli pubblicati in questi ultimi anni, sempre a cura delle Edizioni G. A., “L’uomo che mangiava carrube” e “La pazienza del fiore”, ed ancora una volta vede come protagonista l’Ispettore di Polizia in pensioneAmintore Tito, detto Tazio,trascinato come sempre all’interno di indagini, enigmi e misteriche attraversano gli Iblei, e questa volta anche il Mediterraneo, dal suo amico Maresciallo dei Carabinieri Paolo Cicero, entrambi assistiti e collaborati dal fido carabiniere Roberto Marucchi.

In questa nuova inchiesta Tazio deve affrontare la morte misteriosa di un membro dell’equipaggio di una nave battente bandiere del Marocco attraccata nel bacino portuale di Augusta. La nave viene posta sotto sequestro. Scatta l’indagine, alla quale parteciperà un funzionario dell’ambasciata marocchina. Gli accesi contrasti tra i marinai e le loro bislacche personalità, che coinvolgono anche i comandanti, indirizzano gli investigatori a un passo dalla soluzione.

Ma quando Tazio e Cicero stanno per chiudere il cerchio, un secondo omicidio, in un vicolo adiacente all’ingresso del porto, annulla la loro convinzione. Intanto, l’armatore e il governo del Marocco premono per sbloccare il fermo della nave. Viene stabilita una data entro la quale l’indagine dev’essere chiusa. Se non sarà stata trovata la mano che ha colpito, probabilmente, quando la nave avrà salpato, rimarrà impunita per sempre.

PRESENTAZIONE

La prima uscita e la prima presentazione pubblica del nuovo romanzo giallo di Alessandro Serra “La notte di Elissaouia”, per i tanti appassionati di narrativa, è in programma venerdì 5 aprile 2024, con inizio alle ore 18:00 presso lo Spazio Cultura “Meno Assenza” a Pozzallo, arricchita dalla proiezione del booktrailer e, com’è abitudine dell’autore, dalla rappresentazione scenica della storia con gli attori Alessandra Macca e Vincenzo Tavana, accompagnati dalle musiche dell’arpista Lucia Basile.

L’AUTORE

Alessandro Serra, dopo un’attività lavorativa piuttosto segmentata e dove spicca il suo percorso sportivo, approda nel mondo del teatro come attore. Innumerevoli sono i titoli delle pièce portate in scena. Dopo aver partecipato alla stesura di testi teatrali, inizia a scrivere intere commedie che mette in scena e ne assume la regia. La passione per la scrittura lievita nel corso degli anni fino a sfociare naturalmente nella pubblicazione del primo romanzo. L’idea di proporre una collana con l’Ispettore Tazio come protagonista, lo colloca nel vasto e complesso universo del giallo. Pubblicazioni precedenti: “Una storia che non interessa a nessuno”, “L’uomo che mangiava carrube”, “La pazienza del fiore”.

Per informazioni anche sulle altre date di presentazione del romanzo:

www.ialmo.it tel. – 3388727077 – 0687153212 amministrazione@edizioniga.it

Alessandro Serra serraalessandro4@gmail.com tel. 3470098760

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

