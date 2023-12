Un primo weekend che è stato un successo e un secondo che si appresta a essere un trionfo.

Continuano tutti i giorni, dalle 16 alle 22 dal lunedì a giovedì e nel weekend fino a mezzanotte le attività a Villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola a Palermo, nel cuore pulsante della città, del New Christmas Village, organizzato dalla New Service Palermo e da Villa Filippina.

Oltre alla pista sul ghiaccio e alla casa di Babbo Natale da potere vedere negli orari di apertura, esistono tanti eventi correlati per fare divertire le famiglie e i bambini.

Venerdì 15 dicembre alle 20,30 c’è il concerto di Carlo Poddighe one man band.

Sabato 16 dicembre a mezzogiorno ci sarà lo show di giocoleria con i saltimbanchi. Alle 18 nella pista sul ghiaccio lo show di Olaf ed Elsa dal cartone animato Frozen.

Domenica 17 dicembre alle 11 si potrà vedere il sole dal planetario. A mezzogiorno show nella piazza della villa con le principesse Disney. Alle 17 nel planetario c’è il teatro col Bosco incantato. Alle 18 spazio al Christmas Clown.

Il New Christmas Village è a ingresso gratuito ed è aperto dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 22. Il venerdì dalle 16 a mezzanotte. Il sabato e la domenica dalle 10 a mezzanotte. Il 24 dicembre l’apertura sarà alle 10 e la chiusura sarà alle 16. Il 25 dicembre il villaggio sarà aperto dalle 16 a mezzanotte. Il 26 dicembre dalle 10 a mezzanotte. Il 31 dicembre apertura dalle 10 alle 16. Il primo gennaio apertura dalle 10 a mezzanotte.

L’ingresso alla pista sul ghiaccio costa 7 euro per 30 minuti di giri, 10 se si sceglie di fare un’ora. I bambini dai 3 ai 10 anni pagano 5 euro mezz’ora e 7 euro un’ora.

Luogo: villa Filippina, via Rosario Gerbasi, 6, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 12/12/2023

Data Fine: 06/01/2024

Ora: 09:00

Artista: Vari

Prezzo: 0.00

