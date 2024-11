Questa volta a fare da padrone, almeno all’inizio, sarà il mistero perché, a differenza delle altre volte, chi parteciperà al prossimo appuntamento dell’edizione UNEXPECTED del Newbookclub scoprirà il luogo in cui si svolgerà il laboratorio solo nel punto d’incontro concordato.

Sarà alle 20 di sabato 9 novembre, a Piazza San Giovanni Decollato, nei pressi della Questura di Palermo, che ci si ritroverà per poi muoversi verso la meta dell’evento, dove si potrà vivere un’altra delle esperienze che diventano suggestione grazie e attraverso le parole.

Inoltre, altra peculiarità di questo appuntamento specifico, sarà il DRESS CODE. Le persone che vorranno esserci dovranno, infatti, indossare una giacca.

Per partecipare, obbligatoria la prenotazione al Google Form di seguito: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAiee-tuG0dn8Y-x2LFn3pa1X8uNQR5I6qHHQhXT6TpPtNNA/viewform.

Cos’è il Newbookclub?

Il Newbookclub community lab è un’associazione che si occupa della promozione della scrittura e della lettura e quindi, della cultura. Nel particolare è un laboratorio di scrittura di comunità, un progetto sociale e letterario creato da Alessio Castiglione e sviluppato oggi con la collaborazione degli Starters, una squadra di giovani adulti competenti impegnati nel sociale che hanno costituito un piccolo gruppo organizzativo per la realizzazione degli incontri del Newbookclub.

È laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività. Come funziona? Ci si incontra per scrivere, ispirati dal momento. Il tempo di scrittura è di circa un’ora. Infine, se si vuole, si legge agli altri partecipanti la propria produzione. Nel momento delle letture tutti si ascoltano a vicenda, questo perché l’ascolto del prossimo è uno dei momenti più importanti e profondi del Newbookclub. Ascoltando si entra in contatto con chi ci sta intorno, e questo è uno dei punti cardini del NBC: il contatto. Si crea un momento di condivisione con l’altro senza giudizi e pregiudizi.

Un gruppo aperto a tutti e a tutte, grandi e piccoli. Non importa essere grandi scrittori o conoscitori della lingua italiana, basta esserci e provarci, provare ad essere e a scoprirsi un po’ di più.

Contatti

Facebook: Newbookclub Community Lab

Instagram: Newbookclub Community Lab

E-mail: newbookclubnbc@gmail.com

WhatsApp: +39 375 672 0081

Sito web: newbookclubcommunitylab.it





Luogo: Piazza San Giovanni Decollato, Piazza San Giovanni Decollato, PALERMO, PALERMO, SICILIA

