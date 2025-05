“Sarà una novella interpretata rigorosamente dalla parte delle donne le quali, dobbiamo sempre ricordare, sono prima di tutto fonte d’amore, maternità, bellezza e mai dovrebbero essere oggetto di violenze di alcun tipo. La mia lupa ama, non brama non sbrana. E soffre sino al punto di impazzire. Non manipola, semmai è oggetto di manipolazione sino all’estremo punto di non ritorno. Un punto a cui nessun uomo dovrebbe mai arrivare”.

Con questa dichiarazione l’attore e regista catanese Nicola Costa, recentemente applaudito al teatro stabile di Catania per l’interpretazione del Don Giovanni involontario (regia di Angelo Tosto) presenta il reading che, sabato 17 con inizio alle ore 21:00 e domenica 18 con inizio alle ore 19:00, sarà in scena a Nicolosi, ospite del nuovo studio artistico del pittore Nunzio Papotto (via Etnea n. 38) con l’intento di offrire al pubblico una singolare interpretazione della novella verghiana; nella pièce la Lupa di Costa non verrà rappresentata come una diabolica mangiatrice di uomini ossessionata dalla passione, ma come un’anima profondamente innamorata e sofferente, emarginata e per certi versi resa dannata dalle etichette di cui è oggetto.

La narrazione si manterrà fedele alla letteratura verista ma, attraverso la prospettiva proposta da Nicola Costa, il pubblico avrà l’opportunità di ricontestualizzare i contenuti in relazione ai recenti episodi di violenza di genere di cui la cronaca attuale è tragicamente piena. L’accesso al pubblico sarà consentito sino ad esaurimento dei 35 posti disponibili. E’ pertanto fortemente consigliata la prenotazione chiamando il numero 3477800919. Alla fine dello spettacolo sarà offerto un rinfresco offerto dallo studio Papotto.





Luogo: Studio d’arte Papotto, Nicolosi, via Etnea, 38

