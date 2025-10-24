Il presidente del Parlamento della Legalità internazionale Nicolò Mannino, ha ricevuto il Premio Borsellino nell’ambito della cerimonia del XXXIII Premio Nazionale che si è tenuto a Roma. Il premio è presieduto dal prefetto Renato Cortese, lAccanto a Mannino, numerose personalità del mondo istituzionale, giornalistico e della magistratura hanno ricevuto il premio: tra gli altri, la giornalista Gaia Tortora, il procuratore Paolo Guido, il docente e scrittore don Luigi Epicoco, e la sostituta procuratrice Annamaria Frustaci, autrice del libro “La ragazza che voleva sconfiggere la mafia”. Particolarmente significativa la presenza di due figure di spicco che condividono con Mannino il cammino del Parlamento della Legalità Internazionale: Lamberto Giannini, prefetto di Roma e presidente onorario aggiunto del movimento, e Roberto Massucci, questore di Roma e collaboratore di presidenza. La loro partecipazione e il loro riconoscimento rappresentano un segnale forte di unità e continuità tra istituzioni e società civile, in un percorso comune di testimonianza e formazione alla legalità.

Nicolò Mannino, accompagnato a Roma dal vicepresidente Salvatore Sardisco e da Vincenzo Ruocco, ha espresso grande emozione nel ricevere il riconoscimento:



“Questo premio – ha dichiarato – è un segno che la cultura della legalità, dell’amore per la vita e del rispetto per la dignità umana continua a camminare. Mi onora sapere che tra i premiati ci sono tanti amici e membri attivi della nostra grande famiglia del Parlamento della Legalità Internazionale. È una vittoria condivisa, un passo avanti per un’Italia che crede nella giustizia e nella speranza”.

Un applauso lungo e sentito ha accompagnato l’intervento del prefetto Renato Cortese, che ha ricordato come il Premio Borsellino resti un impegno, più che un riconoscimento, a non dimenticare mai il sacrificio di chi ha creduto nella verità e nella legalità fino in fondo.











Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.