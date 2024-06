Nikita, all’anagrafe Nikita Pelizon, modella, influencer, pittrice e personaggio televisivo celebre per la sua vittoria alla settima edizione del Grande Fratello VIP, pubblica “Unika”, il suo nuovo singolo.

Reduce dal successo di “Mojito” e della sua prima mostra “Oltre il Velo della Celebrità” curata da Divulgarti, durante la quale ha presentato le sue opere che fondono pop art e collage, riflettendo sulla vita e sull’esistenzialismo, Nikita continua a dar prova del suo eclettismo con nuove forme di espressione artistica attraverso un ritratto musicale destinato a dominare l’estate italiana.



“Unika”, scritto dalla stessa artista triestina nel 2020 e prodotto da Mignani Sajeevan, Lush, Gjuse, Guidi Mauro, Ivano Colombi e Cristian Rocco, è un inno per le donne di oggi in chiave pop-latin ironico e sensuale, un brano che celebra la forza e l’unicità femminile in un mondo sempre più complesso e digitalizzato. Con un testo incisivo e un ritmo coinvolgente, la canzone intende dare voce a tutte quelle persone che si sentono sopraffatte dalle aspettative sociali e mediatiche, offrendo un messaggio di incoraggiamento e riscatto.



Temi come l’autenticità, il superamento dell’insicurezza e il risveglio personale, molto cari e vicini all’artista, vengono espressi nel brano con un’apparente leggerezza che nasconde in realtà una profonda riflessione, rendendo “Unika” una traccia stratificata, che presenta diversi livelli di significato che si svelano ascolto dopo ascolto.



Nel testo, Nikita descrive l’impatto dei feed infiniti e delle fake news, mettendo in luce il loro potere sulla nostra percezione di noi stessi e del mondo. Il ritornello, «Tu ti senti guilty e non ti senti sicura, ma la verità è che sei unica», sottolinea come le pressioni esterne possano plasmare la nostra vita, facendoci sentire insicuri e colpevoli, ma ci ricorda anche che, nonostante tutto, ognuno di noi è unico con le proprie peculiarità, le proprie fragilità ed i propri punti di forza. Questo messaggio di empowerment e di sincerità è il cuore pulsante di “Unika”, che riflette l’importanza di riscoprire la propria essenza in una società dominata dall’apparenza e dalla superficialità.



«Ho sempre creduto nell’importanza di esprimere se stessi in tutte le forme possibili – dichiara Nikita -. Con “Unika”, ho voluto raccontare la mia visione del mondo digitale e dell’identità personale. Spero che questa canzone possa aiutare le persone a ritrovare loro stessi e la propria unicità in mezzo al caos dei social media.»



Nikita parla direttamente all’ascoltatore, combinando la spensieratezza del sound all’introspezione delle liriche, utilizzando così la sua musica come strumento per affrontare le sfide e le difficoltà contemporanee e riconfermando il suo impegno nel promuovere valori positivi attraverso l’arte.



La realizzazione del singolo, accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da TastyTargetFilms, è stata supportata dalla collaborazione con Calzedonia, main partner del progetto. Il supporto di Calzedonia ha permesso a Nikita di trasformare la sua visione artistica in realtà, offrendo un amplificatore della sua creatività e del suo messaggio di emancipazione, grazie ad un brand che è da sempre al fianco delle donne e al passo con i loro obiettivi e le loro esigenze.



L’accezione racchiusa in “Unika” è particolarmente rilevante in un’epoca in cui l’immagine e l’apparenza giocano un ruolo predominante nelle nostre vite. La canzone esorta gli ascoltatori a riflettere sulla propria autenticità e a celebrare la loro unicità, nonostante le pressioni e le aspettative che sempre più spesso guidano e soffocano la società moderna. Un invito a riscoprire se stessi, incoraggiando un ritorno alla genuinità in un mondo dominato dalle apparenze.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.