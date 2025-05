Una canzone che racconta i margini, distribuita da Southside Records e ADA (Warner Music Italy)

“Attasso” non è solo una nuova traccia rap. È una testimonianza. Un grido. Una fotografia di Palermo scattata da dentro, con gli occhi e la voce di chi certe strade le vive ogni giorno.

Il brano, firmato dal giovane rapper NinniVFP, è uscito il 16 maggio 2025, distribuito da Southside Records e ADA (Warner Music Italy), in collaborazione con VFPrecords, ed è già destinato a lasciare un segno nella scena urban nazionale.

Rap e disagio sociale: una connessione che resta forte

Il testo di “Attasso” è un concentrato di frustrazione, solitudine e resistenza. Il giovane artista racconta la propria esperienza in un contesto difficile, tra disagio economico, ambiente familiare complicato e mancanza di prospettive. Non ci sono filtri o edulcorazioni: ogni rima è diretta, vera, personale.

La diffidenza è il tema portante. “Tieniti la bocca chiusa perché porti attasso” diventa quasi un mantra di chi ha imparato a non fidarsi più di nessuno, a vivere con lo scudo alzato, per non cadere ancora.

Un brano che parla anche alle istituzioni

“Attasso” è il tipo di canzone che dovrebbe far riflettere non solo gli ascoltatori, ma anche chi amministra i territori. Perché il disagio che racconta Ninni non è invenzione artistica, ma realtà.

Il fatto che a dare spazio a queste voci siano etichette come VFPrecords, e che collaborazioni con realtà come Southside Records e ADA (Warner Music Italy) rendano questi messaggi più visibili, è un segnale positivo: la musica urbana continua ad essere lo specchio più onesto di ciò che accade nei quartieri dimenticati.

In un Paese in cui spesso i giovani del Sud vengono ascoltati solo quando è troppo tardi, il rap diventa una forma di resistenza, di narrazione alternativa, di richiesta d’attenzione.

Con “Attasso”, NinniVFP entra a pieno titolo tra gli artisti che non solo raccontano, ma denunciano, documentano e rappresentano.

Luogo: Musica, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.