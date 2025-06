Prosegue il racconto di vicende familiari e collettive con le quali Nino Russo ha incantato i lettori del precedente “Storie di Maredolce”. L’autore torna con “Altre storie di Maredolce” (Mesogea edizioni) imcantando con il suo stile dal tocco leggero e dal tono affettuosamente ironico, introso di scenari e costumi di diverse epoche che si mescolano o alternano con credenze magiche e fantastiche conservate fino ai nostri giorni. Storie nelle quali si avverte anc he la permanenza dell’incubo mafioso, il segno indelebile della guerra di Mafia degli anni Ottanta.

“Altre storie di Maredolce” di Nino Russo sarà presentato alle 18 di venerdì 27 Giugno in piazzetta Bagnasco. A intergagore con l’autore sarà Beatrice Agnello. Letture di Ida Tedesco Zammataro.

[…] cominciai ad avere l’impressione che accanto al mondo in cui vivevo, fatto di casa e chiesa, scuola, fumetti, giochi con i coetanei, vacanze estive in colonia, esistesse un mondo parallelo. In questo mondo, nel quale si comunicava con mezze frasi, cenni, significative occhiate d’intesa, avvenivano cose non facilmente intelligibili…

«Posso suggerirle una soluzione?» riprese timidamente il sarto guardando Spataro con espressione intensa. «La rapisca dentro casa».

Spataro lo ricambiò con uno sguardo interrogativo.

«Sì, la rapisca dentro casa, di notte… Niente fughe, niente chiassate per strada… Agli occhi di tutti mia cognata apparirà come una Sabina… Ricorda dalla scuola il ratto delle Sabine?».

Nino Russo è nato a Palermo nel 1938. Alla fine degli anni Sessanta, è stato lettore di Lingua italiana alla Freie Universität di Berlino. Dal 1973 al 2006, ha insegnato Lingua e letteratura tedesca nella Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Palermo. È traduttore di testi letterari dal tedesco, dallo spagnolo, dal portoghese e dal neogreco.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, PALERMO

