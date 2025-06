Giovedì 19 giugno l’inaugurazione del caffè letterario di Palazzo del Poeta, tra ospitalità, arte e cultura. Il progetto porta la firma dell’architetto Salvo La Versa su una visione di Rosa Di Stefano, imprenditrice, giornalista e presidente di Federalberghi Palermo.

Dare nuova vita a un palazzo del Seicento e trasformarlo in un luogo d’anima, dove il pensiero incontra la bellezza e l’ospitalità diventa esperienza: è questo il senso profondo di NiRò® – Poeta Coffee Lab, il caffè letterario che sarà inaugurato a Palermo giovedì 19 giugno alle ore 17.30, all’interno del Palazzo del Poeta, tra via Seminario Italo Albanese e via del Poeta.

Il nuovo spazio nasce da un’idea dell’imprenditrice culturale e figura di riferimento per il turismo siciliano, già fondatrice della rivista È Geniale e ideatrice della fortunata rassegna letteraria “Un tè con l’autore®, oggi tra le più seguite d’Italia. Dopo anni di lavoro, visione e restauri, NiRò® rappresenta l’ultimo tassello di un progetto che ha restituito splendore a un intero edificio storico, un tempo casa natale di diversi poeti, trasformandolo in una Dimora Contemporanea.

“NiRò® è più di un caffè – racconta Rosa Di Stefano – È l’ultima parola di un poema iniziato nel 2014, una scintilla che accende ogni giorno l’incontro tra cultura, accoglienza e spirito creativo. È un luogo per chi ama le storie, i libri, la bellezza delle idee”.

All’interno del palazzo oggi convivono eleganti residenze turistiche, spazi per mostre ed eventi, salotti letterari e ora anche un caffè che si propone come laboratorio di pensiero e gusto, punto di riferimento per chi vive o visita Palermo in cerca di esperienze autentiche.

L’apertura di NiRò® – Poeta Coffee Lab rappresenta una nuova tappa nel percorso di valorizzazione culturale e turistica della città, in linea con la visione di un turismo che non consuma, ma crea legami profondi con i luoghi.

Appuntamento per l’inaugurazione:

Giovedì 19 giugno – Ore 17.30

Palazzo del Poeta – Dimora Contemporanea

Via Seminario Italo Albanese 12, 14, 16 | Via del Poeta, 8 – Palermo





