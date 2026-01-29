In una lettera inviata al Presidente della Regione, Renato Schifani, e al Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Salvatore Cocina, l’ANCI Sicilia ha espresso la propria disponibilità a partecipare ai lavori della cabina di regia e a contribuire alle attività che saranno avviate, offrendo un sostegno concreto al comune di Niscemi e collaborando sul piano della pianificazione strategica e del coordinamento istituzionale.





In tale prospettiva, anche raccogliendo le disponibilità che sono pervenute da numerosi comuni siciliani, l’Associazione dei comuni intende offrire il proprio impegno in un’ottica di coordinamento del supporto degli altri comuni e delle risorse che gli enti locali vorranno mettere a disposizione, con particolare riferimento a personale tecnico e amministrativo, da destinare al comune di Niscemi nelle attività connesse alla gestione dell’emergenza, al controllo del territorio, alla continuità dei servizi e alle prime fasi di ricognizione, progettazione e programmazione degli interventi.





L’Associazione dei Comuni siciliani manifesta l’intenzione di collaborare alle iniziative che saranno messe in campo, sia nella fase emergenziale sia nelle successive fasi di intervento, a sostegno dell’amministrazione comunale e della comunità interessata, sottolineando la necessità di garantire la prosecuzione dei servizi essenziali erogati dal comune, oggi gravemente compromessi, al fine di assicurare la continuità amministrativa e il mantenimento delle condizioni minime di funzionalità dell’ente.

