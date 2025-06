Il parlamentare Filippo Scerra a L’Aja con la delegazione del Movimento 5 Stelle guidata da Giuseppe Conte, per l’iniziativa internazionale “No Rearm, No War”, ospitata presso il Parlamento olandese. Un appuntamento simbolico che si svolge in concomitanza con il vertice della NATO, durante il quale si discute dell’aumento delle spese militari fino al 5% dei bilanci nazionali.

“Chiedere ad ogni Paese membro di destinare il 5% del proprio bilancio agli armamenti è un errore gravissimo, sia dal punto di vista politico che storico”, spiega Scerra. “In un momento in cui la tensione internazionale cresce, specialmente in Medio Oriente, la priorità deve essere la diplomazia, non l’escalation militare”.

Il Movimento 5 Stelle, insieme ad altri 15 partiti in rappresentanza di 11 Paesi europei, lancia un appello per fermare la nuova corsa al riarmo e promuovere soluzioni politiche ai conflitti in corso. “La guerra voluta dal premier israeliano Netanyahu rischia di diventare la miccia di un conflitto globale dalle conseguenze incalcolabili. L’Europa non può restare a guardare, né tantomeno alimentare le fiamme con più armi”, aggiunge Scerra.

“Come abbiamo sottolineato con il presidente Conte nei Paesi Bassi, senza la pace non può esserci modello sociale capace di perseguire il benessere dei cittadini. Sottrarre risorse alla sanità, all’istruzione, alla ricerca ed ai servizi sociali per acquistare armi è il segno del decadimento di questa classe politica europea”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.