Il Comune di Riposto si appresta a celebrare la straordinaria eredità di uno degli artisti più amati del nostro tempo. Domenica 18 maggio, alle ore 21:00, la piazza San Pietro di Riposto ospiterà, il concerto-tributo “No Time No Space”, dedicato a Franco Battiato. L’evento, organizzato dal Comune di Riposto, è inserito tra gli appuntamenti del Festival ‘Etna Arts Fest – No Time No Space. La via di Franco Battiato come ponte tra terra e cielo’, promosso dal Centro Studi di Gravità Permanente.

A quattro anni dalla scomparsa dell’artista, la città sceglie di celebrarlo attraverso ciò che meglio lo rappresenta: la musica come ricerca, bellezza, connessione tra mondi. “Desideriamo onorare un artista che ha saputo toccare le corde più profonde della nostra anima con la sua musica e il suo pensiero – dichiara il sindaco Davide Vasta – Il concerto di domenica sarà un’occasione per immergerci nuovamente nel suo universo sonoro e per condividere insieme l’emozione che le sue creazioni continuano a regalarci”.





Tra i protagonisti della serata Filippo Destrieri e Stefano Pio, figure chiave nella storia musicale di Franco Battiato. Destrieri, tastierista e collaboratore storico del Maestro, porterà sul palco l’intensità di un legame artistico vissuto in prima persona. Pio, figlio del compositore Giusto Pio, coautore di molte delle pagine più celebri di Battiato, rappresenta una continuità ideale con quel sodalizio creativo che ha segnato un’epoca. Accanto a loro Marco Rapelli ed Elvira Cadorin, alla voce, il ripostese Alessandro Patanè, alla chitarra, Ilaria Sironi, al flauto traverso, e Daniela Sassi, voce narrante e Synth.

“A partire da quest’anno vogliamo destinare la nostra piazza San Pietro, il salotto della città, agli eventi più rilevanti – spiega l’assessore agli Eventi e alle Attività produttive, Davide Palermo – Per questo motivo stiamo lavorando con grande cura alla programmazione estiva, con iniziative che valorizzino la bellezza del luogo e la partecipazione della comunità, con la preziosa collaborazione del nostro eccellente tessuto enogastronomico con cui condividiamo idee e progetti. L’evento di domenica, dedicato a Battiato, che anticiperà un’estate ricca di eventi pensati per la nostra città, è un esempio di questa nuova direzione”.

A causa delle previste condizioni meteo avverse, la cerimonia di intitolazione di piazza Franco Battiato, in programma venerdì 16 maggio, è stata rinviata a data da destinarsi.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

