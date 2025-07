Sarà Noa, la celebre cantante israeliana, la protagonista del concerto organizzato dal Rotary Distretto 2110 Sicilia-Malta il prossimo 2 agosto 2025 al Teatro di Verdura di Palermo. L’evento, in programma alle ore 21:00, rappresenta un momento importante per il nuovo anno rotariano e vuole lanciare un messaggio forte e universale: la pace è un dovere, non un’utopia.

Voluto dal Governatore Sergio Malizia, il concerto unisce arte e impegno civile, con l’obiettivo di sostenere la Rotary Foundation e in particolare i progetti internazionali dedicati alla pace e alla cooperazione. “Il Rotary deve parlare il linguaggio della bellezza e del coraggio”, ha dichiarato Malizia, sottolineando come anche la musica possa essere uno strumento di servizio e coesione.

Noa – nome d’arte di Achinoam Nini – è da anni una figura simbolica nel panorama artistico internazionale, non solo per il talento musicale, ma per il suo impegno in favore del dialogo tra israeliani e palestinesi.

Il suo progetto “Re-Imagine Peace” punta a creare ponti artistici tra culture spesso contrapposte, partendo dalla convinzione che solo la fiducia reciproca possa generare cambiamento. Palermo, città di frontiera e simbolo di accoglienza, diventa così il palcoscenico ideale per ospitare un evento che va oltre la musica.

Il concerto si inserisce nella tradizione del Rotary Distretto 2110 di promuovere iniziative culturali di alto valore artistico ed etico. L’obiettivo, oggi più che mai, è riaffermare la possibilità di costruire ponti e promuovere la pace attraverso la forza delle idee e la bellezza dell’arte.





Teatro di Verdura, Palermo – 2 agosto 2025, ore 21:00. Biglietti acquistabili nei circuiti ufficiali.

Evento a sostegno della Rotary Foundation – Progetti per la pace e la cooperazione internazionali.

