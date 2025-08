Sabato 2 agosto 2025, alle ore 21:00, il Teatro di Verdura di Palermo accoglie la straordinaria voce di Noa in un concerto-evento organizzato dal Rotary Distretto 2110 Sicilia‑Malta. Un’iniziativa di grande valore simbolico e culturale, fortemente voluta dal Governatore Sergio Malizia, con l’obiettivo di sostenere i progetti internazionali della Rotary Foundation in favore della pace, dell’educazione e della cooperazione tra i popoli.





La voce di Noa, Achinoam Nin, è stata più volte descritta come cristallina, pura, luminosa. Un timbro unico, capace di attraversare culture e generi, spesso accostato a quello di icone come Joni Mitchell e Joan Baez per la sua forza espressiva e la delicatezza con cui sa toccare l’anima.





Accompagnata sul palco dal suo storico chitarrista e direttore musicale Gil Dor, Noa offrirà un viaggio musicale tra jazz, tradizione yemenita, canzone d’autore e world music, fondendo melodia ed emozione in un linguaggio universale che parla di dialogo, umanità e bellezza.

Un concerto che è molto più di un evento musicale: è un messaggio di pace, un ponte tra culture, un dono raro per la città di Palermo.

Luogo: Teatro di Verdura , Viale del Fante , 14, PALERMO, PALERMO, SICILIA

