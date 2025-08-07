Il coordinatore provinciale di Catania di Noi Moderati, Emanuele Pezzino, in accordo con il presidente provinciale on Marco Forzese, sentito tutto il gruppo dirigente locale, ha nominato Umberto Alario nuovo coordinatore cittadino per il comune di Caltagirone.

La nomina nasce dall’esigenza di rinnovare e rafforzare il radicamento nel calatino del partito guidato dal presidente on Maurizio Lupi e dal coordinatore nazionale on Saverio Romano. Per tale ragione Alario, considerata la sua comprovata esperienza politica maturata da anni nell’impegno per il suo territorio, è stato ritenuto il profilo più adatto a ricoprire questo ruolo.





“Noi Moderati – affermano Pezzino e Forzese – continua a rafforzarsi sul territorio provinciale per mettere in atto il processo di ampliamento dell’area moderata, nel segno della costruzione di una nuova casa politica che si rifà al Ppe, per dare voce alle istanze che provengono dalle tante famiglie ed imprese che operano sul territorio e che non hanno più riferimento. La figura di Umberto Alario, per storia e valori, rispecchia perfettamente i principi cardini dell’azione politica di Noi Moderati e per questo siamo convinti che darà un contributo utile al partito nel suo territorio e in tutta l’area calatina. A lui vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunità catanese di Noi Moderati”.

“Sono felice e onorato di assumere questo prestigioso impegno – dichiara Umberto Alario – per rappresentare nel mio territorio, patria del popolarismo democratico cristiano, un partito che si rifà ai principi e ai valori di quella incredibile stagione politica. Lavoreremo da subito per far conoscere e affermare Noi Moderati nella vita politica territoriale, sicuro che anche a Caltagirone il partito suscitera’ interesse e raggiungerà consensi importanti alle prossime scadenze elettorali. “

